بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو

أكد السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، أن الإستراتيجية الإثيوبية في التعامل مع السد أصبحت مكشوفة للجميع، موضحًا أن اجتماعات الفاو السنوية تُعقد كل عام في نفس التوقيت، موضحًا أن سياسة النظام الأثيوبي أصبحت مكشوفة للعالم وتهدد أمن مصر والسودان القومي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه قدم شرحًا أمام أعضاء منظمة الفاو عن إنجازات الرئيس السيسي التنموية، مشيرًا إلى أن مصر ليست ضد السد الإثيوبي ومن حيث المبدأ لم تُعارضه، موضحًا أن مصر وقّعت إعلان المبادئ 2015 على اتفاق ملزم بشأن إدارة السد، ولم يحدث ذلك.

وأوضح أن إثيوبيا تتحدث كذبًا عن جريان مياه النيل حتى الآن لمصر والسودان، مؤكدًا أن مصر نجحت في إدارة المياه، بينما لم تنجح إثيوبيا في إدارة السد حتى الآن.

وأشار إلى أن إثيوبيا لم تعرض أي اتفاقيات بشأن إدارة السد، موضحًا أن أديس أبابا مستمرة في نشر الأكاذيب حول إدارة السد.

وأضاف أن الممارسات الإثيوبية غير الشرعية تؤثر على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن نهر النيل يحمل مساحات كبيرة من الأخاء والود، وأنه يجمع كل دول حوض النيل على المحبة، موضحًا أن الخطاب المصري تغير بشأن السد الإثيوبي