احتفالية في روما.. بسام راضي: إيطاليا وصفت افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه افتتاح القرن

أكد السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان له أصداء كبيرة في إيطاليا وإيطاليا تقدر الحضارة المصرية القديمة .



وقال بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إيطاليا تعتبر الحضارة الرومانية هي امتداد للحضارة المصرية القديمة ".

وأكمل بسام راضي:" إيطاليا وصفت افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه افتتاح القرن وقررنا الترويج للافتتاح بمقر الاكاديمية المصرية للفنون في وسط روما ".

ولفت بسام راضي:" تم عرض مستنسخات لمقتنيات توت عنخ آمون وتم الحديث في الاحتفالية عن تاريخ إنشاء المتحف المصري الكبير ".

وتابع بسام راضي:" شرحنا لكل المتواجدين في الاحتفالية اهمية مركز ترميم المتحف المصري الكبير والذي يعتبر الاكبر في العالم لترميم قطع الآثار ".

وأكمل بسام راضي:" الرئيس السيسي كان يتابع مراحل إنشاء المتحف المصري الكبير بشكل دوري كان يعقد اجتماعات دورية لإتمام هذا المتحف".