توك شو

اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري للمتحف المصري الكبير أول ديسمبر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إن قرار تطبيق نظام الحجز المسبق لدخول المتحف المصري الكبير جاء بهدف تنظيم حركة الزوار بعد الزيادة الهائلة في أعداد المترددين، خاصة يوم الجمعة قبل الماضية، حيث تجاوز عدد الزائرين القدرة الاستيعابية للمتحف التي تتراوح بين 18 و20 ألف زائر، ووصل إلى نحو 50 ألفًا، ما اضطر الإدارة إلى إغلاق شباك التذاكر بالكامل.

وأضاف «ريحان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن العمل بنظام الحجز المسبق سيبدأ من الغد في أيام الجمعة والعطلات، على أن يتم اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لجميع أيام الأسبوع اعتبارًا من الأول من ديسمبر، مع إغلاق جميع منافذ بيع التذاكر لحين إشعار آخر، باعتباره إجراءً تنظيميًا ضروريًا. وأشار إلى أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تفقد المتحف أمس لمتابعة حركة التشغيل وخط سير الزيارات، ووجَّه بأهمية الالتزام بقواعد السلوك داخل قاعات العرض.

وأوضح «ريحان» أن النظام الجديد يرتبط بعدد من التحديات، أبرزها مطالب شركات السياحة بتخصيص ما بين 4 و5 آلاف تذكرة يوميًا للأفواج السياحية القادمة من المدن الساحلية، والتي تمثل نسبة كبيرة من الزوار، خاصة من ألمانيا وبولندا وإنجلترا. 

وشدد على أهمية تحقيق العدالة بين الزوار المصريين والأجانب، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المصريين واجهوا اكتمال الحجز في أيام الإجازات، مؤكدًا ضرورة منح المواطن الأولوية باعتباره صاحب الحق في هذا التراث، ولأن زيارة المتاحف تُرسّخ الهوية والانتماء.

المتحف المصري الكبير الأثار المصرية الحضارة المصرية

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

