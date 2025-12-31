علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

الوسيلة الأفضل لعلاج نقص الفيتامينات هي تناول الأطعمة الغنية بها مثل منتجات الألبان واللحوم والأسماك والبيض والحبوب الكاملة والخضروات مثل البطاطس والبروكلي والسبانخ والفواكه مثل الأفوكادو والبطيخ والفراولة وغيرهم، ويجب استشارة الطبيب قبل تناول أي فيتامينات أو مكملات غذائية.

علامات تدل على إنقاص الفيتامينات فى جسمك..

1- تساقط الشعر..

المعدل الطبيعي لخسارة الشعر هو 100 شعرة في اليوم، لكن هذا المعدل يتزايد ويبدأ الشعر بالتساقط بكميات كبيرة عندما يكون هناك نقص في الفيتامينات والعناصر الغذائية، ويعتبر هذا العرض من أوضح الأعراض التي قد تدل على نقص الفيتامينات في الجسم.

2- الشعور بحرقة في القدم أو اللسان:

في حالة شعرت بإحساس حارق في قدميك أو على اللسان فعليك الحصول على استشارة طبية لأنه إنذار واضح من الجسم بأن هناك نقص في الفيتامينات، وفي أغلب الحالات فإن نقص فيتامين ب 12 هو السبب في هذا العرض.

3- ألم العظام:

ألم العظام قد يكون من الأعراض التي تدل على نقص الفيتامينات في جسمك وخاصةًفيتامين د حيث أنه يساهم في تعزيز قوة العظام، كما أن نقص هذا الفيتامين أكثر شيوعاً بين الأطفال من البالغين لذا من المُرجح أن يصف الطبيب مكملات غذائية للرضع والأطفال في سن مبكرة للوقاية من نقص فيتامين د.

4- بطء شفاء الجروح:

في حالة عدم التئام الجروح بسرعة أو الإصابة بالجروح والنزيف بسهولة سواء عند تنظيف الأسنان أو الحلاقة وجفاف الجلد وغيرها من أعراض نقص فيتامين سي.

5-اضطرابات دقات القلب:

يؤدي نقص الفيتامينات في الجسم إلى اضطراب دقات القلب وخاصةً نقص الكالسيوم، كما أنه في حالة إهمال العلاج فإن نقصه قد يؤدي إلى ألم في الصدر، ومن أعراض نقص الكالسيوم الأخرى:

-تشنجات حول الفم.

-تشنج العضلات.

-ضعف الأظافر.

-صعوبة في المشي.

-سهولة الإصابة بكسور العظام.

أعراض أخرى تدل على نقص الفيتامينات في الجسم:

-الشعور بالإعياء والتعب.

-ضيق التنفس.

-الدوار.

-ضعف الرؤية خاصةً في الليل.

-شحوب أو اصفرار البشرة.

-خسارة الوزن.

-الاكتئاب.

-زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

-تنميل في الأطراف.

-ضعف العضلات.

-صعوبة في القدرة على التركيز.

المصدر هيلثى لاين