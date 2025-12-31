قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء
هل يجوز الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
اقتصاد

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

علياء فوزى

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء، نحو 47.67 جنيه، وسط تباين لأسعاره بين ارتفاع وانخفاض طفيفين في مصر.

ويرصد “صدى البلد” سعر الدولار في البنوك خلال ختام تعاملات الأربعاء، 31 ديسمبر 2026.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا وانخفاضا في بنوك (قناة السويس، بنك الشركة المصرفية العربية، مصرف أبوظبي الإسلامي، الإسكندرية، مصر، الأهلي، ميد بنك، العربي الأفريقي، قطر الوطني) لنحو  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، المصرف العربي) نحو 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك المصري لتنمية الصادرات لنحو  47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الإسكندرية، المصري الخليجي) لنحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو  47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، نكست، الأهلي المتحد، البركة، أبو ظبي التجاري، القاهرة) لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان) لنحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإمارات دبي الوطني،  أبو ظبي الأول)  لنحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار  في البنك المركزي اليوم لنحو 47.60 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

نحو 47.69 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار  اليوم الأربعاء

47.65 جنيه للبيع 

فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

