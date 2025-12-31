قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من ماجدة من محافظة دمياط، حول حكم ارتداء اللون الأسود لفترة طويلة حدادًا على متوفى، خاصة في حالة أم فقدت ابنها الشاب ولا تزال ترتدي الأسود منذ أكثر من عام، مؤكدًا أن ارتداء الأسود في حد ذاته ليس حرامًا، لأنه لون من الألوان ولا يوجد في الشرع ما يُلزِم أو يمنع لونًا بعينه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الثلاثاء، أن الحزن على المتوفى أمر فطري لا يُنكَر، مستشهدًا بقول النبي : «إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»، مشيرًا إلى أن التعبير عن الحزن في القلب أو بالدموع لا حرج فيه شرعًا، ما دام منضبطًا بعدم الاعتراض على قضاء الله، والإكثار من قول: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، لما فيها من أجر عظيم وصبر وسكينة يدخرها الله لصاحبها.

وأكد أن ارتداء الأسود لا يُعد واجبًا شرعيًا ولا شرطًا من شروط الحداد، وإنما هو تعبير نفسي عن الحزن، ومن لبسته فلا إثم عليها، ومن تركته فلا حرج عليها كذلك، محذرًا في الوقت نفسه من أن الاستغراق الطويل في مظاهر الحزن قد يؤثر نفسيًا على الإنسان ويمنعه من تجاوز المحنة، داعيًا إلى التوازن بين الحزن المشروع والعودة التدريجية للحياة وذكر الله، لأنه السبيل الحقيقي للخروج من الضيق.

وأشار أمين الفتوى إلى أهمية الفهم الصحيح لفلسفة الموت في الإسلام، موضحًا أن الموت ليس نهاية، بل انتقال إلى مرحلة جديدة ولقاء مع الله سبحانه وتعالى، الذي هو أرحم بعباده من الوالد بولده، وأن المتوفى انتقل إلى رحمة الله، بينما الدنيا دار ابتلاء، والآخرة دار رحمة وكرامة، داعيًا إلى تسلية القلوب بهذا المعنى الإيماني، ومؤكدًا أن الفراق مؤقت، وأن اللقاء آتٍ، سائلاً الله أن يرحم المتوفى، ويصبر قلب والدته، ويحسن ختام الجميع.

الإفتاء حكم ارتداء اللون الأسود فترة الحداد

محافظ بني سويف

سيارة مايكل شوماخر

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

