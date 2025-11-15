قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: 16.5 ألف مريض في غزة يحتاجون علاجا خارج القطاع
وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ
وفاة مشرفة وإصابة 23 طفلًا في انقلاب أتوبيس رحلات قادم من الإسماعيلية إلى أسوان
سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام
حريق يلتهم محل عطارة في كفر طهرمس بالجيزة.. صور
مرصد الأزهر يعلق على دعوة جوارديولا لملء مدرجات مباراة «كتالونيا وفلسطين».. تفاصيل
وظائف خالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.. التفاصيل الكاملة
يستعد لمواجهة كاب فيردي.. 6 معلومات عن خطيبة عمر مرموش نجم المنتخب
الصناعة تدعو الجادين لضخ استثمارات جديدة في 28 قطاعا لتقليل الواردات
انقلاب أتوبيس على صحراوى إسنا بالأقصر يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر
محملة بالرمان.. إصابة 9 أشخاص في تصادم ربع نقل وملاكي بسوهاج
بقناع سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة إيتاي البارود لحضور جلسة الاستئناف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب برلمانية لوضع استراتيجية وطنية لاستثمار الترويج العالمي للمتحف المصري الكبير

إيهاب رمزي
إيهاب رمزي
فريدة محمد

تقدم النائب الدكتور إيهاب رمزي بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى السياحة والآثار والتنمية المحلية، حول آليات استغلال الزخم العالمي غير المسبوق الذي أحدثه الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، والذي جذب اهتمامًا واسعًا من الإعلام الدولي ووكالات السياحة العالمية، وأعاد مصر بقوة إلى صدارة خريطة السياحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.


وأكد «رمزي» أن هذا الافتتاح المشرف يمثل فرصة ذهبية يجب البناء عليها فورًا لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، ليس فقط لزيارة المتحف، ولكن لاستكشاف مختلف المواقع والأماكن السياحية والأثرية، وعلى رأسها :
* المساجد الأثرية مثل مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن ومتحف الفن الإسلامي
والكنيسة المعلقة ودير سانت كاترين وغيرها من الأماكن الإسلامية والقبطية ذات القيمة العالمية مشيراً إلى أن هذا الزخم لن يدوم إذا لم يُستثمر سريعًا من خلال خطة وطنية متكاملة، تشترك فيها الحكومة والمحافظات والقطاع الخاص.


وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي الخطة الفعلية لوزارة السياحة لاستثمار موجة الترويج العالمية للمتحف المصري الكبير في رفع معدلات السياحة خلال الموسمين الشتوي والصيفي؟ وأين دور وزارة التنمية المحلية في تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الإسلامية والقبطية لجعلها جاهزة لاستقبال تدفقات سياحية ضخمة؟ وهل وضعت الحكومة حزمة حوافز لشركات السياحة العالمية لتضمين مزارات أثرية مثل متحف الفن الإسلامي ودير سانت كاترين ضمن برامجها؟ وما هي الإجراءات المتخذة لضمان سرعة تحسين البنية التحتية حول دور العبادة الأثرية من مساجد وكمائن والمناطق التاريخية، خاصة في القاهرة التاريخية؟ وهل يوجد تنسيق حقيقي ومستمر بين السياحة والآثار والتنمية المحلية والمحافظات لإطلاق خريطة موحدة للمسار السياحي الديني (إسلامي–قبطي) مدعومة بالإرشاد والذكاء الاصطناعي؟
وتقدم الدكتور إيهاب رمزى بعدة اقتراحات قابلة للتنفيذ لتحويل مصر إلى مركز سياحي عالمي.


فى مقدمتها إطلاق حملة ترويج دولية تحت شعار “Egypt Beyond the Grand Museum” تبرز التنوع الديني والأثري في مصر وإحياء المسار الديني (إسلامي–قبطي) من خلال تطوير المناطق المحيطة، وتوفير لوحات إرشادية رقمية ووسائل نقل حديثة تربط المواقع ببعضها بصفة عامة وما يتعلق بمسار العائلة المقدسة بصفة خاصة.


مع التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتوفير دليل سياحي ذكي بتقنيات الواقع المعزز داخل المتاحف والكنائس والمساجد الأثرية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الفنادق الصغيرة والبوتيكس هوتيل في القاهرة التاريخية ومحيط الكنيسة المعلقة وتنظيم مهرجانات سنوية عالمية في محيط المتحف المصري الكبير والقاهرة الفاطمية والقاهرة القبطية لجذب الإعلام والسياحة الثقافية مطالباً بتطوير نظم الحجز المركزي للمزارات الدينية والأثرية بحيث يتمكن السائح من شراء تذاكر موحدة تربط المتحف الكبير بالمواقع الإسلامية والقبطية .

إيهاب رمزي مجلس الوزراء السياحة مسجد الرفاعي متحف الفن الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

انصار المرشح

الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

جثة

مصرع صغير إثر إصابته بصعق كهربائي في العياط

المتهمة

خادمة وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل بالقاهرة

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 132مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات وغرامات فورية

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد