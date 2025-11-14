السفارة المصرية في روما تروج لافتتاح المتحف المصري الكبير | صور

نظمت السفارة المصرية في روما، برئاسة السفير بسام راضي، وبالتعاون مع مكتب الدفاع بالسفارة برئاسة العقيد محمد شاهين، حفلًا موسعًا للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في مقر الأكاديمية المصرية للفنون بقلب العاصمة الإيطالية، برئاسة الدكتورة رانيا يحيى.

وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى من كبار المسؤولين الإيطاليين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والخبراء في علوم المصريات، وعدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية.

جانب من الحضور في الحفل

عرض تفصيلي لمسيرة إنشاء المتحف

تضمن الحفل عرضًا شاملاً لمكونات المتحف المصري الكبير، ومراحل إنشائه منذ وضع حجر الأساس وحتى افتتاحه في الأول من نوفمبر الجاري. كما قام الحضور بجولة داخل معرض الأكاديمية، الذي يضم مجموعة متميزة من المستنسخات الفرعونية المرتبطة بكنوز الملك توت عنخ آمون.

السفير بسام راضي قبيل الحفل رفيع المستوي

بسام راضي: المتحف رسالة حضارية من مصر إلى العالم

من جانبه، أكد السفير بسام راضي أن المتحف المصري الكبير يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الآثار المصرية في أبهى صورة، بما يعكس عظمة الحضارة المصرية عبر العصور.

وأشار إلى أن العرض العالمي لافتتاح المتحف مثل رسالة حضارية موجهة للعالم، قدمت التراث المصري الثري بمستوى يليق بمكانة مصر التاريخية.

كما شدد على أن الحدث يعكس الدعم الكبير والجهود الضخمة التي تبذلها الدولة للحفاظ على التراث الأثري والثقافي وتقديمه للبشرية باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث الإنساني العالمي ومنارةً للحضارة.