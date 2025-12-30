قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025
الاتصالات: إضافة 1000 منفذ جديد ونشر 3000 ماكينة صراف آلي بالبريد المصري
وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك
خلافات أسرية وراء فيديو طفل كفر الشيخ.. والأمن يضبط الأب| ما القصة؟
أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد أفضل 4 عبادات قبل استقبال شهر الصيام
9 ملفات ترسم ملامح أجندة 2026 البيئية
بعد تحرير 851 مخالفة خلال 24 ساعة.. هذه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
بعد انتشار الفيديو.. ضبط الأب المتهم بخطف ابنه في كفر الشيخ
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
تكنولوجيا وسيارات

OPPO تحتفي بـ Super Moments لحظات استثنائية في مصر عبر جوائزها العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2025

معرض صور
معرض صور
أحمد عبد القوى

أقامت OPPO الحفل الختامي الكبير لجوائزها العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2025، والتي استضافتها مصر للمرة الأولى. واحتفاءً بالتصوير عبر الهواتف المحمولة كجسر يربط بين التكنولوجيا المتقدمة والمشاعر الإنسانية، استقطبت المسابقة، التي أُقيمت تحت شعار 'Super Every Moment - كل لحظة استثنائية'، أكثر من مليوني مشاركة من 87 دولة. وشهد الحفل تكريم 70 عملاً متميزاً أبرزت ابتكارات OPPO في تقنيات التصوير، وجسدت الرؤى الإبداعية لجيل جديد من رواة القصص البصرية.

أبرز معروضات المعرض: قصص محلية وعالمية تحت الأضواء

ضم المعرض نخبة من الصور الفائزة التي التُقطت بعدسات هواتف OPPO الذكية، ونالت إشادة واسعة بفضل أصالتها وعمقها الثقافي وتأثيرها العاطفي. وتكشف هذه الأعمال كيف ينجح التصوير عبر الهاتف في تخليد لحظات الحياة اليومية العابرة، وتجسيد الروابط الإنسانية العميقة، وتسليط الضوء على التفاصيل الدقيقة التي غالباً ما تتوارى عن الأنظار.

وعلى هامش المعرض، شهد الحدث جلستين نقاشيتين أثريتا التجربة؛ حيث جمعت الجلسة الأولى كلاً من لينغ ليو، المديرة التنفيذية للتسويق الدولي في OPPO، وتينا سيغنيسدوتير هولت، المصورة الفنية النرويجية وعضوة Hasselblad Master ، وفيرجيني هيلوان، نائب الرئيس والرئيس العالمي لحلول العلامات التجارية في Warner Bros. Discovery، وتناولت المناقشات الدور المتنامي للتصوير عبر الهاتف كحلقة وصل ثقافية تُسهم في ديمقراطية سرد القصص. أما الجلسة الثانية فقد ركزت على البعد المحلي، وجمعت نورهان جمال، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي في OPPO مصر، وخالد طاهر المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Phlog، وهنا جلال (الفائزة المصرية بجائزة OPPO للتصويرالفوتوغرافي لعام 2024)، حيث سلطوا الضوء على الدور المحوري لمصر في التقاط وتعزيز هذه اللحظات الاستثنائية.

مصر في دائرة الضوء: الاحتفاء بالمواهب المحلية
وتألقت مصر في قلب المنافسة العالمية؛ حيث انتزع المصور عبد الله صلاح الجائزة البرونزية عن عمله “Timeless Framing” المُلتقط بهاتف OPPO Reno14 5G ضمن قائمة الفائزين العشرة عالمياً. وتوثّق صورته المبهرة تقليد المرمّة للفروسية العريق منذ قرون، في لقطة نابضة بالحركة والحيوية الثقافية. وفي ذات السياق، احتفت المسابقة المحلية بالتراث المصري من خلال عدسة OPPO، حيث تم تكريم 10 فائزين متميزين نجحوا في نقل روح مصر النابضة برؤى فنية فريدة:

  • يوسف ناصر (اختيار الجمهور – فضية، لحظة لحكاية استثنائية)
  • عبد الرحمن مصطفى (اختيار الجمهور – برونزية،  لحظة بورتريه استثنائية)
  • محمد أحمد فؤاد علامة (اختيار الجمهور – برونزية، لحظة تواصل استثنائية)
  • عمر مختار (اختيار الجمهور – برونزية، لحظة شباب استثنائية)
  • كريم أيمن (اختيار الجمهور – ذهبية، لحظة تواصل استثنائية)
  • سندس أحمد (اختيار الجمهور – فضية، لحظة فرح استثنائية)
  • محمود مصطفى محمود (اختيار الجمهور – ذهبية، لحظة عفوية استثنائية)
  • أحمد منصور (اختيار الجمهور – برونزية، لحظة بورتريه استثنائية)
  • محمود شلبي وأحمد صلاح البعلي (لحظة مكان استثنائية)

الفن عبر الأنشطة: اكتشاف القاهرة بعدسة  OPPO
إلى جانب المعارض والندوات، انغمس الحضور في تجارب إبداعية عملية من خلال ورش عمل قادها خبراء التصوير وجولات ميدانية ديناميكية، مدعومة بالإمكانات الفائقة لهاتف OPPO Find X9 Pro المزود بنظام كاميرا Hasselblad وتقنية التقريب الفائق 120x Super Zoom. وقادت الجولات المصورين المحليين إلى معالم القاهرة الأيقونية، بما في ذلك المتحف المصري الكبير (GEM) الذي افتُتح حديثاً، وأهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين، وشوارع تاريخية نابضة بالحياة. وهناك، التقطوا “لحظات استثنائية” تحتفي بتراث مصر الخالد عبر عدسات OPPO المتنوعة، ما أطلق شرارة إلهام جديدة ومكّن مجتمعاً متنامياً من مصوري الهواتف المحمولة من توثيق عالمهم بوضوح احترافي وعمق عاطفي. كما قادت شخصيات بارزة في مجتمع التصوير المحلي، مثل كريم الحيوان، جلسات بعنوان "فن الرؤية"، لتدريب المشاركين على كيفية الارتقاء بالمشاهد اليومية وتحويلها إلى قصص استثنائية باستخدام أجهزة OPPO . 

التزام طويل الأمد بالتصوير عبر الهاتف ودعم المبدعين
ومع اختتام سلسلة معارضها العالمية لعام 2025، تجدد OPPO تأكيدها على أن التصوير عبر الهاتف هو لغة عالمية عابرة للحدود، تتيح التعبير والتبادل والتواصل. ومن خلال استثماراتها التقنية المستدامة ودعمها المستمر للمبدعين، تمضي OPPO قدماً في تمكين رواة القصص حول العالم من اقتناص "لحظاتهم الاستثنائية".

معرض صور تصوير

