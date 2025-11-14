إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة

أكد الدكتور حسن معوض، عضو المجلس الدولي للمتاحف، أن بعض التصرفات التي ظهرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المتحف المصري الكبير دفعت الإدارة لاتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على هيبة الصرح الأثري وحماية المقتنيات.

وأوضح معوض، خلال مداخلته الهاتفية على قناة صدى البلد، أن من بين الوقائع التي تم التعامل معها تصوير مواد غير لائقة، ومحاولات وضع مستحضرات تجميل على التماثيل، إضافة إلى قراءة القرآن بصوت مرتفع داخل القاعات.

ولفت إلى أن القرآن الكريم له قدسيته، لكن المكان سياحي ويجب احترام طبيعته والالتزام بضوابط الزيارة.

وأشار إلى أن أي مخالفة للتعليمات قد تعرض الزائر إلى منع الدخول في نفس اليوم أو اتخاذ إجراءات أخرى بحسب نوع السلوك المخالف، موضحاً أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على صورة حضارية تليق بمكان عالمي يعرض تاريخ مصر أمام زوار من مختلف دول العالم.