قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
تايوان.. الرئيس الصيني يؤكد أهمية توحيد روابط الدم
الحكومة توافق على مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجاناً للوافدين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس شعبة الدواجن يكشف لـ صدى البلد أسباب التغييرات المتسارعة في الأسعار

رئيس شعبة الدواجن
رئيس شعبة الدواجن
ولاء عبد الكريم   -  
روان أبوالنجا

_ شعبة الدواجن تتوقع ارتفاعًا تدريجيًا للأسعار قبل رمضان
_ الاكتفاء الذاتي يقود المشهد… وصناعة الدواجن على أعتاب مرحلة جديدة

_ انخفاض الأسعار الآن… وتحذير من تغيّر المشهد مع الشتاء

_ رسالة للمستهلكين: خزّنوا الآن قبل ارتفاع أسعار الدواجن
_ شعبة الدواجن: لا للاستيراد… نعم لدعم المنتج المصري

فى ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الدواجن في مصر، بين انخفاض ملحوظ في الأسعار وتحديات متصاعدة على جانب التكلفة، نظم موقع «صدى البلد» ندوة متخصصة لمناقشة أوضاع صناعة الدواجن، ومستقبل التسعير، ومدى تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج وحماية المستهلك.

وتناولت الندوة تطورات الإنتاج، ومستويات الاكتفاء الذاتي، ودور الدولة في دعم الأعلاف، إلى جانب التحديات المرتبطة بالموسمية والاستيراد، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، الذي استعرض رؤية شاملة لواقع الصناعة وآفاقها خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، إن انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يمثل انفراجة للمستهلك، لكنه في الوقت نفسه لا يعكس عدالة حقيقية للمنتج، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تتجاوز 65 جنيهًا للكيلو، ما يفرض تحديات متزايدة على استدامة النشاط داخل المنظومة الإنتاجية.
 

وأوضح السيد، خلال ندوة نظمها موقع «صدى البلد»، أن السوق يشهد حالة من الاستقرار النسبي مدعومة بقوة شرائية جيدة وزيادة ملحوظة في حجم الإنتاج، مشيرًا إلى أن الإنتاج السنوي ارتفع من نحو 1.14 مليار طائر العام الماضي إلى قرابة 1.6 مليار طائر حاليًا، بزيادة تُقدّر بنحو 200 مليون طائر، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في قدرات القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد رئيس الشعبة، أن الوضع الوبائي مستقر في الوقت الراهن، ولا توجد أي بؤر مرضية مؤثرة، وهو ما ساهم في انتظام دورات الإنتاج وعدم حدوث اضطرابات في المعروض، لافتًا إلى أن هذا الاستقرار يمثل أحد العوامل الرئيسية في الحفاظ على وفرة الدواجن بالأسواق.

وتناول السيد أسباب الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الفترات السابقة، موضحًا أنها تعود بالأساس إلى تداعيات أزمة عام 2022، والتي تزامنت مع نقص الأعلاف وأزمة العملة الأجنبية، ما أدى إلى خروج ما يقرب من 40% من المنتجين من السوق، خاصة من صغار المربين، وهو ما انعكس آنذاك على مستويات الأسعار التي وصلت إلى نحو 95 جنيهًا للدواجن و175 إلى 180 جنيهًا لكرتونة البيض.


وشدد على أنه رغم ارتفاع الأسعار في تلك المرحلة، لم تكن هناك أزمة حقيقية في توافر الأعلاف، مؤكدًا أن الأعلاف ليست العامل الوحيد أو الأساسي في تحديد تكلفة الإنتاج، بل تتداخل معها عوامل أخرى، من بينها التمويل، والطاقة، والخدمات البيطرية، وتكاليف التشغيل.

وفي سياق متصل، أشار رئيس شعبة الدواجن إلى الدور المؤثر لكبار المنتجين في السوق، موضحًا أن امتلاكهم وكالات عالمية يمنحهم وزنًا كبيرًا في حركة التسعير، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون بينهم وبين صغار المربين، بما يحقق توازنًا داخل السوق ويحافظ على استقرار الصناعة.

ونقل السيد تأكيد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن الاتحاد يقدم دعمًا كاملًا للمنتج الصغير، مطالبًا في الوقت ذاته بفتح قنوات تعاون حقيقية بين الوكالات الكبرى والمربين الصغار والشعبة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج والحفاظ على استمرارية النشاط.

وتوقع رئيس الشعبة أن تشهد الفترة المقبلة تحركات تصاعدية في الأسعار، معتبرًا أن الاستمرار عند المستويات الحالية غير ممكن، خاصة مع دخول فصل الشتاء وما يصاحبه من زيادة في تكاليف التدفئة والرعاية، موضحًا أن السوق سيتجه تدريجيًا نحو نقطة تعادل عادلة توازن بين مصالح المنتج والمستهلك.

وفي هذا الإطار، وجّه السيد نصيحة للمواطنين بالاستفادة من انخفاض الأسعار الحالي وتخزين الدواجن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل انتهاء أزمة الأعلاف وتوافر مخزون استراتيجي يكفي لمدة أربعة أشهر، نتيجة جهود مكثفة بذلتها الدولة لضمان استقرار الإمدادات.

وأكد رفضه القاطع لاستيراد الدواجن في الوقت الحالي، في ظل تنامي الإنتاج المحلي وقدرته على تغطية احتياجات السوق، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات حقيقية للتصدير، مع تأييده للاستيراد فقط في حالات الأزمات الطارئة، محذرًا من أن التوسع غير المدروس في الاستيراد قد يشكل تهديدًا للأمن الغذائي.

وأشار إلى أن مصر تحقق حاليًا الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وأن حجم الإنتاج القائم يكفي احتياجات جميع أفراد المجتمع من البروتين الحيواني، مؤكدًا أن صناعة الدواجن المصرية قوية وقادرة على التطور والنمو.

وطالب رئيس شعبة الدواجن بإعادة تشغيل بورصة الدواجن بالشكل الذي كانت عليه سابقًا، لضمان إعلان أسعار موحدة وشفافة والقضاء على حلقات السمسرة، مشددًا على أن الدولة قادرة على تفعيل هذا النظام، مع التأكيد على أن الشعبة، بصفتها كيانًا من كيانات المجتمع المدني، تمثل حلقة وصل بين الحكومة والمنتجين والمستهلكين.

واختتم الدكتور عبد العزيز السيد حديثه بالتأكيد على أن دعم صغار المربين يمثل أولوية قصوى للحفاظ على الصناعة، داعيًا إلى وضع نظام جديد يراعي طبيعة نشاطهم ويضمن عودتهم للسوق، معربًا عن ثقته في قدرة مصر على التحول إلى «النمر الإفريقي» في صناعة الدواجن خلال السنوات الخمس المقبلة.

شعبة الدواجن الدواجن التكلفة المنتج المصري أسعار الدواجن صناعة الدواجن الاكتفاء الذاتي رمضان سوق الدواجن الدواجن في مصر المنتج المستهلك قوة شرائية تكلفة الإنتاج السلع السلع الغذائية الأعلاف البيض صغار المربين منتجي الدواجن حجم الإنتاج البروتين الحيواني لنمر الإفريقي الصناعة بورصة الدواجن تشغيل بورصة الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

ترشيحاتنا

في تقرير حصاده لعام 2025م.. البحوث الإسلاميَّة: مِنَح عِلميَّة وبعثات دعويَّة ترسِّخ عالميَّة الأزهر

البحوث الإسلامية في 2025 .. منح علمية وبعثات دعوية ترسخ عالمية الأزهر

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

السديس يدشّن برنامج المؤذن المؤتمن لتعزيز فقه الأذان بالمسجد النبوي

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

بالصور

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

الشرقية
الشرقية
الشرقية

ماذا تأكل لتغير رائحة جسمك؟.. أطعمة تجعل رائحة العرق أسوأ وأخرى تحسنها فورا

رائحة الجسم
رائحة الجسم
رائحة الجسم

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد