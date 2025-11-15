قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعي الشعب أسهم في استقرار الوطن ودعم التنمية وجهود السلام
هل يأثم من لم يقرأ سورة الكهف أمس الجمعة؟.. لا تهملها لـ7 أسباب
أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. نيسان وهوندا شراكة استراتيجية دون اندماج
البيت الأبيض يعقد 3 اجتماعات لبحث العمليات العسكرية المحتملة بفنزويلا
سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
انفعال ونصيحة | أبلة فاهيتا تخطف الكرسي من عمرو أديب.. وتؤكد : برنامجي ديمقراطي
بعد اختيار هدفه في شباك الأهلي.. كيف يفوز عمرو ناصر بجائزة بوشكاش؟
بريطانيا تعلن دعمها لمشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. الانسحاب الإسرائيلي على مراحل محددة
تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين
ماذا تسمى سورة النصر؟.. انتبه لـ10 أسرار إذا كنت من المظلومين
رئيس جامعة القاهرة: المتحف المصري أعظم مشروع ثقافي وحضاري فى القرن21

حسام الفقي

ينظم برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية، تحت رعاية د. محمد سامي عبد الصادق المكلف بأعمال رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية عن المتحف المصري الكبير “هدية مصر للعالم”، تحت عنوان "المتحف المصري قدس الأثر ومعهد العظمة"، يحاضر فيها أ. يسرا حسن مصطفى المرشد بالمتحف المصري الكبير، في العاشرة صباح الأربعاء المقبل (19 نوفمبر) بمدرج G02 بمقر الجامعة الأهلية بمدينة السادس من أكتوبر.

يشهد الندوة التثقيفية، د.محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، ود.جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي، ود.عبد الهادي العوضي عميد كليات قطاع العلوم الاجتماعية.

وأوضح د. محمد سامي عبد الصادق، أن المحاضرة سوف تتناول أهمية المتحف المصري الكبير بوصفه أعظم مشروع ثقافي وحضاري في القرن 21، وما يحتويه من مقتنيات فريدة تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى الأجيال الجديدة، وربطه بالهوية المصرية الأصيلة، مؤكدًا حرص الجامعة الأهلية على دعم وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية التي تعزز الانتماء الوطني وتنمي وعي الطلاب بأهمية التراث المصري العظيم، وربطهم بمؤسسات الدولة الكبرى ومشروعاتها القومية الرائدة، بما يعزز لديهم الفخر بالهوية المصرية.

وأضاف د.محمد سامي عبدالصادق، أن المتحف المصري الكبير يمثل رمزًا عالميًا لحضارة مصر الخالدة، وجسرًا للتواصل الثقافي مع العالم،  ويؤكد أن الحضارة المصرية ستظل منبع فخر للأجيال القادمة ومصدر إلهام للإنسانية كلها.

من جانبه، قال د. محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية إن تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية يأتي في إطار رؤية الجامعة لدمج الثقافة بالعلم وبناء شخصية الطالب المتكاملة، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أهم المشروعات الحضارية في العالم، ويجسد جهود الدولة المصرية في تقديم تجربة فريدة تدمج بين الأصالة والتطور التكنولوجي الحديث في عرض التراث، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة الأهلية تهدف من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى طلابها، وربطهم بالمؤسسات الثقافية والعلمية الكبرى، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يدرك قيمة ماضيه ويساهم في صناعة مستقبله.

وأكدت د.جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل منصة تعليمية وثقافية تُجسّد تواصل الأجيال وتُرسّخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، مشيرة إلى حرص جامعة القاهرة الاهلية على تعزيز الانتماء والولاء من خلال إبراز قيمة الحضارة المصرية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية.

