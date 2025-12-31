قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

34 محطة محولات.. جهود الكهرباء خلال 2025 لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي

محطة محولات
محطة محولات
وفاء نور الدين

نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، خلال العام الماضى في إضافة  34 محطة محولات لتدعيم الشبكة الموحدة، وتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى ، وتفريغ القدرات المولدة من الطاقات المتجددة ، بالإضافة إلى خطوط الربط الهوائية والكابلات الأرضية الخاصة بها.

وبلغ إجمالي عدد محطات تدعيم الشبكة الموحدة 13 محطة محولات ، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من عمل توسعات أفقية داخل المحطات بـ 36 محول بإجمالي سعات 16 ألف  ميجافولت أمبير.

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي ، وتم الانتهاء من تنفيذ ووضع الجهد على  17 محطة محولات على الجهود المختلفة من إجمالي 23 محطة في كل من الدلتا الجديدة ومزارع المنيا ومزارع بني سويف وروافع توشكى) ، في إطار التوجيهات الرئاسية وحرص الدولة على تأمين الأمن الغذائي والعمل على زيادة الرقعة الزراعية وتوفير التغذية الكهربائية.

وفى إطار خطة دعم استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة ، فى ظل التوجه نحو التحول الطاقى فقد تم الانتهاء  من تنفيذ 4 محطات لتفريغ القدرات المولدة من الطاقات المتجددة بإجمالي سعات 3070 ميجافولت أمبير لكل من أكواباور/ أبيدوس/ أمونت/ رياح البحر الأحمر.

هذا بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطوط هوائية وكابلات أرضية بإجمالي أطوال 2500 كم على الجهود الفائق والعالي، وذلك لربط مشروعات محطات الاستصلاح الزراعى وتدعيمات الشبكة ومحطات الطاقة المتجددة.

والطاقة المتجددة قطاع الكهرباء الاستصلاح الزراعى خطوط الربط

