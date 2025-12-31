قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إجراء أخير من أحمد عبد الرؤوف بعد الرحيل عن الزمالك

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف

قال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني السابق للفارس الأبيض سوف يتقدم بتقرير إلي إدارة القلعة البيضاء عن الفترة التى قضاها داخل جدران البيت الأبيض؟

أوضح أن تقرير أحمد عبدالرؤوف سوف يتضمن العقبات التي واجهته خلال الفترة الماضية إلي جانب إحتياجات الفارس الأبيض والمراكز الشاغرة. 

كانت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك كشفت عن إقتراب طارق مصطفي مدرب نادي أهلي بنغازي الليبي الذي إستقال مؤخرا من تدريب القلعة البيضاء لخلافة أحمد عبدالرؤوف.

كان أحمد عبدالرؤوف أعلن اعتذاره عن استكمال مهام عمله لـ تدريب فريق الزمالك برسالة مؤثرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

قال المصدر ذاته إن طارق مصطفى الأاقوي والأقرب لتولي مهام المدير الفني لفريق الزمالك خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف فى تدريب الفارس الأبيض لاسيما وأنه أنهي مشواره مع نادي أهلي بني غازي الليبي خلال الساعات الماضية.

وذكرت المصادر أن ملامح الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك ستكون على النحو التالي:

طارق مصطفي مديرا فنيا

أمير عبدالعزيز مدربا عاما

عصام عبده المدرب المساعد

رحيل أحمد عبدالرؤوف

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، رحيله عن تدريب الفريق الأبيض بعد رحلة قصيرة بدأت في نوفمبر الماضي، ليكون المدرب الخامس للفريق خلال العام الحالي.

وكتب عبد الرؤوف عبر حساباته الرسمية:"تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك، أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته."

وأضاف: "سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصاً لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف. شكراً لمجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم، شكراً للاعبين والجهاز الطبي والإداري، ولن يكون للحديث بقية، وشكراً لجمهور نادي الزمالك الوفي."

الزمالك أحمد عبدالرؤوف طارق مصطفي حسين لبيب كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

توقيع عقد مدينة الصحفيين

النقابة توقع عقد إنشاء “مدينة الصحفيين” بأكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات

جانب من المراكز المغلقة

خالفت الاشتراطات الصحية والقانونية.. الصحة: إغلاق 15 مركزا غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة

وزير الطيران المدني

وزير الطيران: حصدنا خلال عام 2025 ثمرة جهود وعطاء مستمر من العاملين بالقطاع

بالصور

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد