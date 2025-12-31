القلعة البيضاء بين المال والمصير.. أزمة مالية تهدد استقرار الزمالك

دخل نادي الزمالك النفق المظلم جراء الأزمات المالية الخانقة التي تمر بها القلعة البيضاء فى الآونة الأخيرة.

أزمات الزمالك طالت فريق الكرة الأول، فضلا عن أرض الأوقاف بعدما اكتنف الغموض ملف أزمة أرض أكتوبر.

فيما خرج جون إدوارد، المدير الرياضي، عبر بيان له، خلال الساعات الماضية كشف خلاله العديد من كواليس الملفات الساخنة فى البيت الأبيض.

بينما شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة بعدما عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا تم خلاله طرح مقترح بموجبه تتم إقالة أحمد عبد الرؤوف من منصبه كمدرب للفارس الأبيض والاستعانة بخدمات طارق مصطفى الذي يخوض تجربة تدريبية فى أحد الأندية بالدوري الليبي.

وفي الفيديو التالي، نكشف التفاصيل: