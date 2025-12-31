تامر عبدالحميد وحازم إمام يقودان تدريبات الزمالك لمواجهة الاتحاد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي قبول اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكلف مجلس الإدارة كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

المدير الفني الجديد للزمالك

وأكد مجلس الإدارة أنه يتم التشاور مع جون إداورد المدير الرياضي لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، على أن يتم الإعلان عنه فور الاتفاق معه على قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدًا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.