النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
نقيب المهندسين: شطب المتهم بإنهاء حياة مهندس كرموز بالإسكندرية من النقابة
بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب
فلسطين ترحب بالبيان العربي الإسلامي الأمريكي بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة
بينهم كلينتون| ترامب يأمر بالتحقيق في علاقات إبستين بكبار المسئولين الديمقراطيين
أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية
نهايتها منطقية.. مجد عيد: حبيت شخصيتي بفيلم كان ياما كان في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة حلوان: مد فعاليات حملة دعم المرأة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

قرر الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مد فعاليات حملة دعم صحة المرأة، التي تنظمها الجامعة في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر، وذلك استجابة للإقبال الكبير على المشاركة في الحملة وحرص الجامعة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد للاستفادة من خدماتها.  

وتستمر الفعاليات يوميًا أمام كلية العلوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حيث تقدم الحملة خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحوصات الطبية اللازمة مجانًا.  

وأكد الدكتور السيد قنديل أن تمديد فترة الحملة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بصحة المرأة المصرية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بصحة المواطنين وتقديم خدمات وقائية على أعلى مستوى.  

من جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مد فترة الحملة يعكس حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي وتكامل الجهود مع وزارة الصحة والجهات، مؤكدًا أن الإقبال الكبير يعكس وعي السيدات بأهمية هذه المبادرات الصحية.  
 

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان دعم صحة المرأة صحة المرأة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

