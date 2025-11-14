جامعة حلوان: مد فعاليات حملة دعم المرأة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

قرر الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مد فعاليات حملة دعم صحة المرأة، التي تنظمها الجامعة في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر، وذلك استجابة للإقبال الكبير على المشاركة في الحملة وحرص الجامعة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد للاستفادة من خدماتها.

وتستمر الفعاليات يوميًا أمام كلية العلوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حيث تقدم الحملة خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحوصات الطبية اللازمة مجانًا.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن تمديد فترة الحملة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بصحة المرأة المصرية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تعكس توجه الدولة نحو الارتقاء بصحة المواطنين وتقديم خدمات وقائية على أعلى مستوى.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مد فترة الحملة يعكس حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي وتكامل الجهود مع وزارة الصحة والجهات، مؤكدًا أن الإقبال الكبير يعكس وعي السيدات بأهمية هذه المبادرات الصحية.

