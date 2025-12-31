الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن "الاتحاد الأوروبي" أكد أن خطط إسرائيل لعرقلة عمل المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعوق إيصال المساعدات لاهالي القطاع.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتله الفلسطينيين في كل مكان من الأراضي المحتلة، وليس فقط في غزة التي يذيقها ويلات الإبادة الجماعية، بل في الضفة الغربية كذلك.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت في عام 2025 في الضفة الغربية 230 فلسطينيا، بينما اعتقلت 7400 آخرين.

من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 4 فلسطينيين في اعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبع قضاء في جنين.