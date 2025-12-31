قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يهبط مؤقتا لكنه يتجه لتسجيل أقوى مكاسب سنوية منذ 1979

الذهب
الذهب
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب، خلال التداولات الآسيوية، اليوم (الأربعاء) ، لكنه ما زال متجها لتسجيل أقوى مكاسب سنوية منذ 1979، كما شهدت غالبية المعادن النفيسة انخفاضات حادة مع توجه المستثمرين لجني الأرباح بعد موجة ارتفاعات قياسية.


وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4302.59 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا عند 4549.71 دولار يوم الجمعة الماضي. 


في المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.7% لتسجل 4309.10 دولار للأوقية.


وخلال عام 2025، حقق الذهب مكاسب سنوية بلغت 66%، وهو أقوى أداء سنوي له منذ منذ أكثر من 40 عاما، حين ارتفعت الأسعار بفعل عوامل جيوسياسية.


وصعد الذهب في 2025 بدعم من خفض معدلات الفائدة، وتوقعات المزيد من التيسير النقدي من الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات الصناديق المتداولة في البورصة. 


ومع ذلك، عزى محللون التراجع الأخير في المعادن النفيسة إلى عوامل فنية وضعف أحجام التداول.


وأشار محضر اجتماع الفيدرالي لشهر ديسمبر إلى موافقة صانعي السياسات على خفض معدلات الفائدة بعد نقاش مطول، فيما يتوقع المتعاملون خفضين إضافيين خلال العام المقبل، وهو ما عادة ما يدعم الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. 


وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% إلى 73.06 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين. 


ورغم هذا التراجع، ارتفعت الفضة بأكثر من 150% منذ بداية العام، متجهة لتسجيل أفضل أداء سنوي في تاريخها، مدعومة بتصنيفها معدنا حرجا في الولايات المتحدة، إضافة إلى قيود المعروض، وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.


كما هبط البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 12% إلى 1932.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 2478.50 دولار يوم الاثنين، فيما انخفض البلاديوم 7.1% إلى 1496.75 دولار للأوقية، لكنه يتجه لإنهاء العام مرتفعا بنسبة 65%، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ 15 عاما.
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب التداولات الآسيوية المعادن النفيسة انخفاضات حادة موجة ارتفاعات قياسية هبط الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء آخر يوم فى 2025 .. 5 كلمات رددها يفتح الله لك فتحا عجيبا

مدير عام الإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف

مدير الإرشاد الديني بالأوقاف: الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومحتواها العلمي المعتمد

مقرأة قرآنية

لنشر نور القرآن الكريم.. الأوقاف تعقد 54 مقرأة قرآنية في محافظات الجمهورية

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد