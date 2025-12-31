الذهب يهبط مؤقتا لكنه يتجه لتسجيل أقوى مكاسب سنوية منذ 1979

تراجعت أسعار الذهب، خلال التداولات الآسيوية، اليوم (الأربعاء) ، لكنه ما زال متجها لتسجيل أقوى مكاسب سنوية منذ 1979، كما شهدت غالبية المعادن النفيسة انخفاضات حادة مع توجه المستثمرين لجني الأرباح بعد موجة ارتفاعات قياسية.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4302.59 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا عند 4549.71 دولار يوم الجمعة الماضي.



في المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.7% لتسجل 4309.10 دولار للأوقية.



وخلال عام 2025، حقق الذهب مكاسب سنوية بلغت 66%، وهو أقوى أداء سنوي له منذ منذ أكثر من 40 عاما، حين ارتفعت الأسعار بفعل عوامل جيوسياسية.



وصعد الذهب في 2025 بدعم من خفض معدلات الفائدة، وتوقعات المزيد من التيسير النقدي من الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات الصناديق المتداولة في البورصة.



ومع ذلك، عزى محللون التراجع الأخير في المعادن النفيسة إلى عوامل فنية وضعف أحجام التداول.



وأشار محضر اجتماع الفيدرالي لشهر ديسمبر إلى موافقة صانعي السياسات على خفض معدلات الفائدة بعد نقاش مطول، فيما يتوقع المتعاملون خفضين إضافيين خلال العام المقبل، وهو ما عادة ما يدعم الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.



وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% إلى 73.06 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين.



ورغم هذا التراجع، ارتفعت الفضة بأكثر من 150% منذ بداية العام، متجهة لتسجيل أفضل أداء سنوي في تاريخها، مدعومة بتصنيفها معدنا حرجا في الولايات المتحدة، إضافة إلى قيود المعروض، وتراجع المخزونات، وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.



كما هبط البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 12% إلى 1932.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 2478.50 دولار يوم الاثنين، فيما انخفض البلاديوم 7.1% إلى 1496.75 دولار للأوقية، لكنه يتجه لإنهاء العام مرتفعا بنسبة 65%، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ 15 عاما.

أ ش أ