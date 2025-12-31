تنصيب ممداني عمدة لنيويورك رسميا مع بداية العام الجديد

من المقرر أن يصبح زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك رسميا مع دخول عام 2026 - لكن من المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى يوم رأس السنة الجديدة.

يخطط فريق ممداني لإقامة حفلين منفصلين لأداء اليمين يوم الخميس - حفل صغير وخاص مع عائلته في محطة مترو قديمة حوالي منتصف الليل، يليه حدث كبير بعد الظهر يتضمن حفلة عامة في الشارع.

بما أن ولاية العمدة تبدأ مباشرة مع بداية العام الجديد، فقد جرت العادة أن يقيم قادة المدينة الجدد حدثين.

أدى رئيس البلدية المنتهية ولايته، إريك آدامز، اليمين الدستورية لأول مرة في ميدان تايمز سكوير، بينما أدى سلفه، بيل دي بلاسيو، اليمين الدستورية لأول مرة في منزله.

من جانبه، سيؤدي ممداني اليمين الدستورية لأول مرة في محطة مترو الأنفاق السابقة في مبنى البلدية في مانهاتن - وهي إحدى المحطات الأصلية للمدينة على نظام النقل تحت الأرض.

ستتولى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، الحليف السياسي والخصم البارز للرئيس دونالد ترامب، مراسم أداء اليمين الدستورية.

تم تصميم محطة قاعة المدينة القديمة لتكون المحطة الرئيسية لأول خط مترو أنفاق في المدينة، ولكن تم إيقاف تشغيلها في عام 1945.

في هذه الأيام، باستثناء الجولات التاريخية المصحوبة بمرشدين ، لا يمكن للسكان عادةً إلا إلقاء نظرة خاطفة عليها من خلال البقاء في القطار رقم 6 بعد محطته الأخيرة في وسط المدينة .