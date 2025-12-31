قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ردًا على استهداف مقر بوتين..قتلى ومصابون في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي
محمد على

زعمت سلطات دونيتسك الأوكرانية بسقوط 3 قتلى وعدد من المصابين في قصف روسي على مواقع سيطرتها في المقاطعة، فيما أفادت سلطات زابوروجيا الأوكرانية بسقوط قتيل ومصابون في قصف روسي على المقاطعة.

كذلك قالت سلطات خاركيف الأوكرانية بسقوط قتيل ومصابون في قصف روسي استهدف المقاطعة.


خلال ذلك قال المبعوث الروسي كيريل دميترييف أن الرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلنسكي يفشل في مساعيه من خلال اللجوء إلى الحيل لإطالة أمد الصراع.


كما سبق وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا الأوكرانية، الأربعاء، أن غارات روسية أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

قال أوليج كيبر، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، على تطبيق تيليجرام: "هاجمت الطائرات بدون طيار البنية التحتية السكنية واللوجستية والطاقة في منطقتنا".

وذكر  سيرجي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، في منشور منفصل على تطبيق تيليجرام، إن طفلين يبلغان من العمر ثمانية وأربعة عشر عاماً أصيبا في الهجوم، بالإضافة إلى طفل رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر.

وأضاف أن رجلاً يبلغ من العمر 42 عاماً أصيب أيضاً وهو في حالة خطيرة. وفي آخر تحديث له صباح الأربعاء، ذكر أن إجمالي عدد القتلى بلغ ستة.

وقال إن البنية التحتية السكنية واللوجستية والطاقة كانت مستهدفة.

وانقطعت إمدادات التدفئة والمياه عن أجزاء من أوديسا.

وفي مكان آخر، أصابت طائرات روسية مسيرة رجلين بجروح في منطقة دنيبروبيتروفسك، حسبما قال رئيس الإدارة العسكرية فلاديسلاف جايفانينكو على تطبيق تيليجرام.

وفي روسيا، أصيب شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على توابسي في منطقة كراسنودار كراي، حسبما ذكر رئيس البلدية سيرجي بويكو في منشور على تطبيق تيليجرام.

ألحق الهجوم أضراراً برصيف ميناء ومعدات في مصفاة نفط، فضلاً عن منازل.

قال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تيليجرام، إن غارات بالذخائر أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وجاءت الضربات بعد أن نفت أوكرانيا شن هجوم بطائرة مسيرة على أحد مواقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهمت موسكو بنشر الأكاذيب للتلاعب بالمحادثات المتعلقة بإنهاء الحرب.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصف ادعاء روسيا بأنه "مختلق بالكامل"، إنه سيلتقي بقادة حلفاء كييف في 6 يناير في فرنسا في محاولة لتجديد جهود السلام.

أعلن الكرملين يوم الثلاثاء أنه يعتبر الهجوم بطائرة بدون طيار على مقر إقامة بوتين المنعزل في منطقة نوفجورود "عملاً إرهابياً" و"هجوماً شخصياً ضد بوتين".

لكنها قالت إنها لا تستطيع تقديم دليل على ادعائها لأن الطائرات المسيرة "أُسقطت جميعها".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء التدخل  الروسي لأوكرانيا بات أقرب من أي وقت مضى، لكنه لم يُبلغ عن أي تقدم واضح في قضية الأراضي المتوترة بعد محادثات جديدة مع قادة الدول المتحاربة.

مقر بوتين قتلى ومصابون قصف روسي بأوكرانيا سلطات دونيتسك الأوكرانية دونيتسك زابوروجيا المقاطعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

التضامن الاجتماعي في 2025.. حزمة متكاملة من السياسات والبرامج

وزير الري

وزير الري: تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول بإنشاء سدود إعاقة وبحيرات صناعية

تسليم المواطنة عقد العمل

عقد عمل بشركة ملابس جاهزة استجابةً لاستغاثة سيدة من المحلة

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد