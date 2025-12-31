ردًا على استهداف مقر بوتين..قتلى ومصابون في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا

زعمت سلطات دونيتسك الأوكرانية بسقوط 3 قتلى وعدد من المصابين في قصف روسي على مواقع سيطرتها في المقاطعة، فيما أفادت سلطات زابوروجيا الأوكرانية بسقوط قتيل ومصابون في قصف روسي على المقاطعة.

كذلك قالت سلطات خاركيف الأوكرانية بسقوط قتيل ومصابون في قصف روسي استهدف المقاطعة.



خلال ذلك قال المبعوث الروسي كيريل دميترييف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يفشل في مساعيه من خلال اللجوء إلى الحيل لإطالة أمد الصراع.



كما سبق وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا الأوكرانية، الأربعاء، أن غارات روسية أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

قال أوليج كيبر، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، على تطبيق تيليجرام: "هاجمت الطائرات بدون طيار البنية التحتية السكنية واللوجستية والطاقة في منطقتنا".

وذكر سيرجي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، في منشور منفصل على تطبيق تيليجرام، إن طفلين يبلغان من العمر ثمانية وأربعة عشر عاماً أصيبا في الهجوم، بالإضافة إلى طفل رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر.

وأضاف أن رجلاً يبلغ من العمر 42 عاماً أصيب أيضاً وهو في حالة خطيرة. وفي آخر تحديث له صباح الأربعاء، ذكر أن إجمالي عدد القتلى بلغ ستة.

وقال إن البنية التحتية السكنية واللوجستية والطاقة كانت مستهدفة.

وانقطعت إمدادات التدفئة والمياه عن أجزاء من أوديسا.

وفي مكان آخر، أصابت طائرات روسية مسيرة رجلين بجروح في منطقة دنيبروبيتروفسك، حسبما قال رئيس الإدارة العسكرية فلاديسلاف جايفانينكو على تطبيق تيليجرام.

وفي روسيا، أصيب شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على توابسي في منطقة كراسنودار كراي، حسبما ذكر رئيس البلدية سيرجي بويكو في منشور على تطبيق تيليجرام.

ألحق الهجوم أضراراً برصيف ميناء ومعدات في مصفاة نفط، فضلاً عن منازل.

قال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، على تطبيق تيليجرام، إن غارات بالذخائر أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وجاءت الضربات بعد أن نفت أوكرانيا شن هجوم بطائرة مسيرة على أحد مواقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهمت موسكو بنشر الأكاذيب للتلاعب بالمحادثات المتعلقة بإنهاء الحرب.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصف ادعاء روسيا بأنه "مختلق بالكامل"، إنه سيلتقي بقادة حلفاء كييف في 6 يناير في فرنسا في محاولة لتجديد جهود السلام.

أعلن الكرملين يوم الثلاثاء أنه يعتبر الهجوم بطائرة بدون طيار على مقر إقامة بوتين المنعزل في منطقة نوفجورود "عملاً إرهابياً" و"هجوماً شخصياً ضد بوتين".

لكنها قالت إنها لا تستطيع تقديم دليل على ادعائها لأن الطائرات المسيرة "أُسقطت جميعها".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء التدخل الروسي لأوكرانيا بات أقرب من أي وقت مضى، لكنه لم يُبلغ عن أي تقدم واضح في قضية الأراضي المتوترة بعد محادثات جديدة مع قادة الدول المتحاربة.