ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
ردًا على استهداف مقر بوتين..قتلى ومصابون في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأسهم الآسيوية تختتم 2025 بمكاسب قوية بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

أ ش أ

أنهت أسواق الأسهم الآسيوية عام 2025 على مكاسب سنوية قوية، مدعومة بالأداء القوي لأسهم التكنولوجيا في ظل الطلب المتنامي على الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار التقلبات المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية، مع إغلاق معظم البورصات الإقليمية في آخر جلسات العام بمناسبة عطلة رأس السنة.


واتجه مؤشر نيكي 225 الياباني لتحقيق مكاسب سنوية تجاوزت 26%، بينما قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 75%، كما ارتفع مؤشر شنجهاي المركب الصيني بنحو 18%، وصعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنحو 28%.


وفي أسواق أخرى، حقق مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي مكاسب تقارب 7%، بينما سجل مؤشر نيفتي 50 الهندي ارتفاعا سنويا بنحو 10%، وقفز مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنحو 23%.


وتوقفت التداولات في عدد من الأسواق الرئيسية، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والعديد من بورصات جنوب شرق آسيا، ما أدى إلى تراجع أحجام التعاملات في عموم المنطقة.


وجاء الأداء الآسيوي بعد جلسة ضعيفة في وول ستريت، حيث أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض طفيف، كما تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بها خلال ساعات التداول الآسيوية.


وسجلت الأسهم الآسيوية أداء إيجابيا على مدار معظم عام 2025، مدفوعة بشكل أساسي بالقفزة الكبيرة في أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، في ظل تسارع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.


وعزز تفاؤل المستثمرين إزاء التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي أداء شركات تصنيع الرقائق ومشغلي مراكز البيانات وموردي الأجهزة، ما ساعد المؤشرات الإقليمية على تحقيق مكاسب ملحوظة، رغم استمرار التفاوت في وتيرة النمو الاقتصادي بين دول المنطقة.


وكانت الأسواق ذات الاعتماد الكبير على صادرات التكنولوجيا، مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج وتايوان، من بين الأفضل أداء خلال العام.


ورغم هذا الأداء القوي، شهدت الأسواق فترات من التقلب خلال العام، نتيجة التوترات التجارية العالمية.


وأسهمت الإعلانات المتكررة عن فرض تعريفات جمركية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زعزعة استقرار الأسواق في عدة مناسبات، ولا سيما الأسهم المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.


وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تلقت المعنويات دعما محدودا من الصين، بعدما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، عودة النشاط الصناعي إلى النمو في ديسمبر.


وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى ارتفاعه فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش، في إشارة إلى تحسن متواضع في الطلب المحلي مع نهاية العام، وهو ما اعتبره المستثمرون مؤشرا إيجابيا بحذر على أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أشهر من التباطؤ.


ومع اقتراب عام 2026، من المتوقع أن يحول المستثمرون أنظارهم إلى توقعات أرباح الشركات وإشارات البنوك المركزية والتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي برز كعامل رئيسي في تشكيل أداء أسواق الأسهم الآسيوية.
 

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

أرشيفية

إصابة 109 عمّال في تصادم قطارين داخل نفق شمال الهند

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يطالب بإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

صورة أرشيفية

لبنان ينتظر تسويات سياسية وضمان الأمن والاستقرار في عام 2026

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

