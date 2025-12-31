قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول بإنشاء سدود إعاقة وبحيرات صناعية

وزير الري
وزير الري
صدى البلد

تلقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً يستعرض جهود أجهزة الوزارة في مجال الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول.

وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات الحماية تهدف للحد من مخاطر السيول التي تحدث نتيجة للتغيرات المناخية، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول من خلال إنشاء سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية لحصاد المياه واستخدامها في أغراض الشرب والزراعة في المناطق الصحراوية.

وأكد مواصلة متابعة معدلات العمل في كافة المشروعات الجارية للحماية من أخطار السيول لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية، مع تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واستعرض وزير الري التقرير الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمنتهية حتى الآن، حيث تم مؤخرا الانتهاء من عملية تطوير ورفع كفاءة سد الروافعة بمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء، كما تم الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة سدود (ميعر - الأخضر - الجيبي)، وأعمال حماية منطقة الزمايلة بوادي غرندل بمحافظة جنوب سيناء، وجارى العمل على إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بمحافظة جنوب سيناء بنسبة تنفيذ ٨٥%، وجاري البدء في مشروع حماية التجمعات البدوية بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء .

وفى محافظة البحر الأحمر تتواصل أعمال إنشاء ٣ بحيرات صناعية وحاجز توجيه وقناة صناعية لحماية مدينة مرسى علم مرحلة أولى بنسبة تنفيذ ٤٠%، كما يجري تنفيذ مشروعات أخرى لحماية دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، وحماية مدينة مرسى علم مرحلة ثانية وثالثة، ورفع كفاءة بحيرات وحواجز في وادي حوضين والحواشية .

وفى محافظة مطروح؛ تم البدء فى مشروع إنشاء سد ركامي وعدد ٥ حواجز ترابية وتأهيل حاجز قائم بوادي أم لشطان بمنطقة القصر .

وفى محافظات الصعيد؛ تشهد محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، منها عملية حماية أودية غراب وفقيرة بمحافظة بني سويف بنسبة تنفيذ ٨٧%، وعملية حماية وادي السوايطة ووادي الشيخ حسن بمحافظة المنيا بنسبة تنفيذ ٦١%، وأعمال حماية البنية الأساسية لوادي الإبراهيمي، وإنشاء ١١ سد لحماية الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، وتنفيذ ٤ عمليات كبرى لإنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وسدود إعاقة لحماية وادي الكلاحين ووادي الزنبقة، بمحافظة قنا، وإنشاء بحيرة وحاجز ترابي وسد إعاقة لحماية مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ ٧٤%، وعملية تغطية مصرف سيل أسوان الرئيسي بطول ٢.٥٣٠ كم بنسبة تنفيذ ٧٦%، وعملية حماية وادي متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة بنسبة تنفيذ ٧٤%، بالإضافة لعملية حماية مشروع أبو سلطان الزراعي بنسبة تنفيذ ٥٥% .

وزير الري وزارة الري مخرات السيول المحافظات الساحلية مياه الأمطار الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

ترشيحاتنا

الألماس

العلماء كشفوا السر.. كيف يمكن العثور على أماكن الألماس بسهولة؟

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. متى يحصل المستأجر على شقة بديلة؟

ظواهر فلكية

عام السماء المدهشة.. 2026 يحمل كسوفات نادرة وزخات شهب استثنائية

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد