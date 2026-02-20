قصة صعود فلاح مصري .. الحاج محمد : كافحت حتى أصبحت أمتلك أربعين فدان

قال الإعلامي د. عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.



وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، بالحاج محمد ياسين ولديه قصة كفاح مشرفة

وقال الحاج محمد ياسين ، انني معي مؤهل متوسط وابلغ من العمر ٦٥ عام وموظف سابق بالمحليات ولدي اسرة والتزامات كبيرة وانا فلاح وجدودي فلاحين ، وأسرتي تتكون من خمسة اولاد وجميعهم مؤهلات عليا وبعضهم قد تزوج وكل هذا من فضل الله ثم الزراعة.

وأضاف قائلًا: وفي عام ٢٠٠١ قمنا بتأجير ارض ومن خلال الري الحديث بدأ المشروع وبعد عامين قمت بافتراض سيارة من البنك الزراعي المصري بالقسط من اجل نقل المحصول وكنت اسدد كل شي في وقته للبنك وسنة وراء سنة بدأت التجربة تتجه وقمت بشراء أرض.

وتابع: أنا بدأت من الصفر ووالدي كان لديه اربع فدادين وانا الان من فضل الله وبعد رحلة الكفاح والنجاح مع الزراعة وصلت الي ٤٠ فدان من خلال الاستثمار في الزارعة ، واقوم بزراعة الخضروات وايضا البرسيم والقمح والبنجر

واشار الي ان العلاقة بين الفلاح والبنك الزراعي مهمة وعندما اكون في ضيق افترض منه ويدعمني ثم اسدد والحمد لله نجحت واي إنسان يريد ان يبدء حياته في مجالد الزراعة ولا يجد الظروف المادية متاحة معاه لابد ان يتعاون مع البنك الزراعي.

واختتم انني والحمد لله في مستوي مختلف الان واعيش في منزل كبير وتشطيب عالي بالمنزل واولادي جميعهم مؤهلات عليا ، وخلال رحلة عملي واجهت العديد من اللحظات السعيدة والصعبة واصعب لحظة علي الفلاح هي إذا وجه صعوبات في التسويق وخسارة المحصول ، ولابد من الكفاح والتعب وكنت اذهب الي الارض بعد صلاة الفجر واستمر بها حتي صلاة العشاء.

ووجه النصيحة الي اي فلاح بان يبدء ويكافح ويخلص في عمله وباذن الله سيجد الخير والأرض الزراعية والفلاحة كلها خير ولابد من الإخلاص والتضحية.

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.