بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف

بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، أعلنت شركة RATP Dev للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT «قطار العاصمة»، تطبيق خطة تشغيل استثنائية تهدف إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين، ومواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب خلال ساعات الاحتفالات المتأخرة من الليل.



وأكدت الشركة أن هذه الترتيبات سيتم تطبيقها يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 فقط، ضمن خطة مرنة تستهدف تقليل التكدسات وضمان انسيابية الرحلات، مع الالتزام الكامل بمعايير الأمان والسلامة، على أن تعود جداول التشغيل المعتادة لجميع الخطوط صباح الخميس 1 يناير 2026.



تمديد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف حتى الثانية صباحًا

وفي إطار هذه الترتيبات، قررت الشركة مد ساعات تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة حتى الساعة 2:00 صباحًا، بدلًا من المواعيد المعتادة، وذلك لخدمة المترددين على مناطق الفعاليات والاحتفالات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تقرر تقليل زمن التقاطر ليصبح قطار كل 10 دقائق اعتبارًا من الساعة 11:00 مساءً، على أن تنطلق آخر رحلة من محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 2:00 صباحًا، بما يضمن عودة المواطنين بسهولة بعد انتهاء الاحتفالات.



تشغيل استثنائي للخط الأخضر الثالث حتى الرابعة والنصف صباحًا

وعلى صعيد مترو الأنفاق، أعلنت الشركة تمديد ساعات تشغيل الخط الأخضر الثالث حتى الساعة 4:30 صباحًا، في خطوة غير معتادة تعكس حجم الاستعدادات لاستيعاب الحركة المرورية خلال ليلة رأس السنة.

وأوضحت أن مواعيد التقاطر ستخضع لتعديل خاص اعتبارًا من الساعة 1:00 صباحًا، حيث سيتم تشغيل القطارات وفق الآتي:

من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات: قطار كل 10 دقائق

من محطتي محور روض الفرج وجامعة القاهرة إلى محطة الكيت كات: قطار كل 20 دقيقة

ويأتي هذا التنظيم لضمان توزيع حركة الركاب ومنع التكدس داخل المحطات الرئيسية.



خطة لتأمين انتقال المواطنين إلى مناطق الاحتفالات

وأكدت شركة RATP Dev أن الخطة التشغيلية الخاصة برأس السنة تأتي في إطار تأمين انتقال المواطنين من وإلى مناطق الاحتفالات بسهولة وأمان، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافات مرتفعة خلال هذه المناسبة.

وشددت الشركة على جاهزية فرق التشغيل والطوارئ، ومتابعة حركة القطارات لحظة بلحظة، مع التأكيد على التزام جميع الرحلات بمعايير السلامة المعتمدة، سواء داخل المحطات أو أثناء التشغيل.

عودة المواعيد الطبيعية صباح أول يناير

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن جميع الخطوط ستعود للعمل وفق المواعيد الطبيعية اعتبارًا من صباح الخميس 1 يناير 2026، بعد انتهاء فترة التشغيل الاستثنائي، داعية المواطنين إلى متابعة الإرشادات الرسمية والتخطيط المسبق لرحلاتهم خلال ليلة رأس السنة.