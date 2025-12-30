القومية للأنفاق: إتاحة استخدام الفيزا في شراء تذاكر المترو والاشتراكات

أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق يهدف إلى تخفيف الضغط عن الخط الأول، مشيرًا إلى أن دور مترو الأنفاق يتمثل في تخفيف الضغط على الطرق وتقليل الوقت والجهد على الراكب، وكل هذه مميزات مهمة.

وقال الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الهيئة تُعد سنويًا الموازنة، موضحًا أنها هيئة اقتصادية، حيث كانت خسائرها في 2021 و2022 تبلغ مليار و380 مليون جنيه، وفي 2023 ارتفعت الخسائر إلى مليار و890 مليون جنيه، بينما في 2024 انخفضت الخسائر إلى 350 مليون جنيه.



وأضاف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن مبلغ مليار و890 مليون جنيه كان نتيجة مشروع الـ LRT في بدايته، نظرًا لتكلفته العالية، مشيرًا إلى أن الخسائر الحالية تبلغ 69 مليون جنيه، وأن السنة المقبلة ستشهد فائضًا، وسيم إتاحة استخدام الفيزا في شراء تذاكر المترو والاشتراكات.