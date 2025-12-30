الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو السيطرة على ممرات مائية إستراتيجية في المنطقة.

وأضاف الرئيس الصومالي أن القرار الإسرائيلي جاء في وقت كانت فيه بلاده على وشك الخروج من مشاكل استمرت لسنوات طويلة، مشدداً على أن المجتمع الدولي أدان ورفض قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال.

وفي حديثه عن تدخل إسرائيل في شؤون القرن الإفريقي، قال شيخ محمود: "إسرائيل لم تكن لديها اهتمامات أو علاقات بالمنطقة، ولم نكن نتوقع هذا التدخل المفاجئ."

وأكد أن الصومال يسعى لتوحيد البلاد بطريقة سلمية، وأن أرض الصومال تطالب بالاعتراف الدولي بها منذ أكثر من ثلاثة عقود، لكنها لم تحظَ بالاعتراف حتى الآن.