القومية للأنفاق: خطة للنقل لتوطين صناعة النقل وعربات المترو

أكد الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، أن قطارات الخط الأول الجديدة لمترو الأنفاق مكيفة ومواكبة لأحدث المواصفات التكنولوجيا العالمية.



وأضاف الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن التطوير سيشمل إضافة محطة جديدة بين محطتى عزبة النخل والمرج لاستيعاب طاقة النقل الحالية.

وتابع الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، أن امتداد لخطة التطوير المستمرة للمشروعات العامة سيتم تطوير الخط الثاني للمترو، لافتا إلى أن تحالف شركات مصرية فرنسية للتطور لهذا الخط.

وأشار إلى أن أعمال التطوير بدأت منذ ستة أشهر، مستدركا أن خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وعربات المترو من خلال شراكات بين شركة نيريك المصرية وتحالفات الدولية.