2 مليون عداد كودي ومحاضر بسرقة 4.2 مليار كيلووات.. إجراءات الكهرباء في 2025

تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية من خلال رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد بنوعيه، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات.

كما تعمل وزارة الكهرباء على الحد من الفقد الفني والتجاري وذلك باتباع عدة إجراءات منها

التصدي لسرقات التيار



ضمن الإجراءات التي اتخذها القطاع لمنع سرقات الكهرباء والحد من الفقد الفنى وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، تم تحرير محاضر سرقات للتيار حيث بلغت كمية الطاقة 4.2 مليار كيلووات ساعة، ويتم التنسيق والتعاون المستمر بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، وقد تم ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط.

تركيب العدادات الكودية

يعمل القطاع على التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والتي تعد ضمن أولويات برنامج عمل المرحلة الحالية وضمن الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى اطار القواعد المنظمة لذلك وكذلك الحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء وقد قامت شركات توزيع الكهرباء مؤخرا بتركيب حوالي 2 مليون عداد كودي وشحن لقيم استهلاك كمية طاقة 1.6 مليار ك.و.س

مراكز خدمة العملاء

تم وضع معايير لتصنيف ومتابعة مؤشرات أداء مراكز الخدمة والتي يبلغ عددها 465 مركز ووضع برنامج زمني لتطوير كافة مراكز الخدمة وذلك لسرعة تلبية طلبات المواطنين وشحن العدادات مسبقة الدفع وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمشتركين

توطين الصناعة لمهمات الكهرباء

· مواصلة زيارة المصانع القائمة لدعم المنتج المحلي

· التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لانتاج 1 جيجاوات من الخلايا الشمسية

· التنسيق مع كبرى الشركات التي تعمل في تصنيع بطاريات التخزين لتوطين الصناعة في مصر

· التنسيق مع كبرى الشركات الصينية لتوطين صناعة تربينات الرياح

· استراتيجية Batteries Recycling Roadmap

ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة

تم تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040، وتم إعداد ونشر الأدلة الاسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE كالتالي:

·دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع السياحة

· دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

· دلیل ترشيد وتحسين العادة الطاقة في المباني الحكومية

· دليل ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بالمستشفيات