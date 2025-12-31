الأنبا ميخائيل يزور الكهنة الجُدد في دير الأنبا بيشوي قبل بدء خدمتهم

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها القداس الإلهي، بالكنيسة الأثرية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبحضور بعض من مجمع كهنة الإيبارشية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة رعوية وأبوية لأبنائه الكهنة الخمسة الجُدد.

وعقد نيافته جلسة أبوية مع الحضور، تحدث خلالها عن "يعقوب وبيت إيل".

وتجدر الإشارة إلى أن طقس استقبال الكهنة الجُدد سيعقد اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان، وذلك تمهيدًا لبدء خدمتهم في الإيبارشية.