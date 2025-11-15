قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
تبدأ من 99 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة

عادل نصار

كشف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن ضوابط جديدة لحجم تذاكر المتحف المصري الكبير.

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن بداية من يوم الحد الزوار هيدخلوا المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة، مضيفة أن يوم الجمعة وصل عدد زوار المتحف الكبير ٢٧ الف.. والطاقة القصوى 15 أو 20 ألف زائر.

وتابع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن "قريبا جدا سوف تطلق ادارة المتحف المصرى الكبير مدونة السلوك والتى تحدد السلوكيات والآداب  التى يجب اتباعها عند زيارة المتحف المصرى الكبير".

واضاف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن : أرجو من كل الأسر المصرية العريقة صاحبة الأصول والأخلاق  توعية كل أعضائها بهذه الآداب والسلوكيات وقد يكون الوقت قد حان لإعلانها كمبادرة وطنية للحفاظ على تراثنا وحضارتنا وهو الإرث الذي توارثته الأجيال الحالية والذى يمثل مصدر فخر لنا جميعا والممتد عبر الأجيال القادمة.

واستكمل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن "فلنحافظ عليه كما حافظت عليه أجدادنا. نحن نمتلك حضارة وتراث لا يمتلكهما أحد فى العالم سوانا فدعونا نصونه ونحفظه بما يليق مكانته".

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

