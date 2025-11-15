أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة

كشف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن ضوابط جديدة لحجم تذاكر المتحف المصري الكبير.

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن بداية من يوم الحد الزوار هيدخلوا المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة، مضيفة أن يوم الجمعة وصل عدد زوار المتحف الكبير ٢٧ الف.. والطاقة القصوى 15 أو 20 ألف زائر.

وتابع الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن "قريبا جدا سوف تطلق ادارة المتحف المصرى الكبير مدونة السلوك والتى تحدد السلوكيات والآداب التى يجب اتباعها عند زيارة المتحف المصرى الكبير".

واضاف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن : أرجو من كل الأسر المصرية العريقة صاحبة الأصول والأخلاق توعية كل أعضائها بهذه الآداب والسلوكيات وقد يكون الوقت قد حان لإعلانها كمبادرة وطنية للحفاظ على تراثنا وحضارتنا وهو الإرث الذي توارثته الأجيال الحالية والذى يمثل مصدر فخر لنا جميعا والممتد عبر الأجيال القادمة.

واستكمل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن "فلنحافظ عليه كما حافظت عليه أجدادنا. نحن نمتلك حضارة وتراث لا يمتلكهما أحد فى العالم سوانا فدعونا نصونه ونحفظه بما يليق مكانته".