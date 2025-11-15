قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيادة بن غفير .. مستوطنون يقتحمون منطقة مقبرة الراس جنوب الخليل
المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي
جايس السويدي يحسم الجدل حول انتقال إبراهيم دياباتيه إلى الأهلي
هل السحر يفرق بين الزوجين؟.. تحقق من أعراضه وفكه بـ5 أذكار ودعاء
حارس لايبزيج يشيد بصلاح وسوبوسلاي: الأفضل في العالم.. وأسطورة ليفربول
كرواتيا تفوز على جزر ألفارو بثلاثية وتتأهل لكأس العالم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المُعلَن دون إضافة المصنعية، سواء لأسعار البيع أو الشراء.   

سعر الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة المتداولة، إذ بلغ سعر البيع 6265 جنيهًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 6230 جنيهًا.

وجاء عيار 22 عند سعر بيع 5740 جنيهًا، وسعر شراء 5710 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

أما عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – فقد سجل سعر بيع 5480 جنيهًا، وسعر شراء 5450 جنيهًا.

وسجل عيار 18 سعر بيع 4695 جنيهًا، وشراء 4670 جنيهًا.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246265 جنيها6230 جنيها 
عيار 225740 جنيها5710 جنيهات 
عيار 215480 جنيها5450 جنيها 
عيار 184695 جنيها4670 جنيها 
عيار 143655 جنيها3635 جنيها 
عيار 123130 جنيها3115 جنيها 
الاونصة194795 جنيها193730 جنيها 
الجنيه الذهب43840 جنيها43600 جنيه 
الأونصة بالدولار4093.33 دولار

في الفئات الأقل، بلغ سعر عيار 14 نحو 3655 جنيهًا للبيع، و3635 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 سعر بيع 3130 جنيهًا، وشراء 3115 جنيهًا.

وسجلت الأونصة الذهب في السوق المحلي سعر بيع بلغ 194795 جنيهًا، مقابل 193730 جنيهًا للشراء، بينما استقرت الأونصة عالميًا عند 4093.33 دولار.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة 43840 جنيهًا للبيع، و43600 جنيهًا للشراء.

وتعكس هذه الأسعار متوسطات السوق خلال تعاملات اليوم، وقد تختلف بنسب طفيفة بين محل وآخر وفقًا لنسب المصنعية وتكاليف التشغيل.

الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

نانسي عجرم تكشف قصة زواجها: "بدأت بإنتي أختي الصغيرة ثم أصبحت زوجته"

عمرو سلامة

عمرو سلامة: المنصّات الرقمية أنقذت صناعة الدراما والسينما وصنعت سوقًا جديدًا

التكنولوجيا

عالية المهدي: شباب في مصر يصدرون سوفت وير لكبرى الشركات العالمية

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الاندفاع قد يحرمك من فرص أفضل

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد