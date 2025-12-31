قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
تايوان.. الرئيس الصيني يؤكد أهمية توحيد روابط الدم
الحكومة توافق على مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجاناً للوافدين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان
بعد أحداث فرح كروان مشاكل.. غلق قاعة مناسبات في شبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

تمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، من تنفيذ قرار غلق إحدى قاعات الأفراح الكائنة بدائرة القسم، للعمل بدون ترخيص.

 وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها خلال حفل زفاف أحد صناع المحتوى المعروفين.


وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تدافع عدد من المواطنين أمام قاعة الأفراح، بزعم اندلاع حريق بسيارة صانع المحتوى.


وبالفحص وجمع المعلومات، بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين أنه بتاريخ 29 الجاري وخلال إقامة حفل الزفاف، تجمع عدد كبير من المواطنين لالتقاط الصور، ما أدى إلى حدوث تدافع نتج عنه تلفيات داخل القاعة، إلى جانب وقوع مشاجرات وحالات تحرش بالفتيات.
 

وتمكنت القوات من ضبط 12 شخصًا من المتسببين في التلفيات والتحرش، كما جرى صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن العام. 

كما تبين أن القاعة تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها وعددهم 4 أشخاص.
 

