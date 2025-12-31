قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
أم تهرب بأولادها خوفا من نهاية العالم.. فيديو

هاجر ابراهيم

في حادثة غريبة أثارت صدمة كبيرة، قامت أم من ولاية يوتا الأمريكية باختطاف أطفالها الأربعة والسفر بهم إلى أوروبا، مدفوعة بمخاوفها من “نهاية العالم”.

أم تختطف أطفالها خوفا من نهاية العالم

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، قالت التحقيقات إن أليشيا سيمور، البالغة من العمر 35 عامًا، أخذت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عامًا، وصعدت معهم على رحلة أحادية الاتجاه إلى كرواتيا في 30 نوفمبر 2025.

وتشير الأدلة الأولية إلى احتمال تزوير جوازات السفر وتركها ملاحظات غريبة تحمل رسائل دينية أو إلهية، بالإضافة إلى خطة لإخفاء أي أثر لها.

وفي الوقت نفسه، أطلق والد الأطفال حملة لجمع التبرعات للسفر إلى أوروبا لاستعادة أولاده، وتقليل الأضرار النفسية التي قد تعرضوا لها نتيجة الحادثة.
 


 


 

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين

محمد شبانة: لا مكان للسطحية في الإعلام.. وقرار «المتحدة» انتصار للعقل والوعى

‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة ، رئيس حزب الوفد

عبد السند يمامة لـ صدى البلد: ترشحي لرئاسة الوفد بنسبة 50%.. وأتابع المرشحين

عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق

عيد هيكل يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد السبت القادم

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

