أم تهرب بأولادها خوفا من نهاية العالم.. فيديو

في حادثة غريبة أثارت صدمة كبيرة، قامت أم من ولاية يوتا الأمريكية باختطاف أطفالها الأربعة والسفر بهم إلى أوروبا، مدفوعة بمخاوفها من “نهاية العالم”.

أم تختطف أطفالها خوفا من نهاية العالم

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، قالت التحقيقات إن أليشيا سيمور، البالغة من العمر 35 عامًا، أخذت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عامًا، وصعدت معهم على رحلة أحادية الاتجاه إلى كرواتيا في 30 نوفمبر 2025.

وتشير الأدلة الأولية إلى احتمال تزوير جوازات السفر وتركها ملاحظات غريبة تحمل رسائل دينية أو إلهية، بالإضافة إلى خطة لإخفاء أي أثر لها.

وفي الوقت نفسه، أطلق والد الأطفال حملة لجمع التبرعات للسفر إلى أوروبا لاستعادة أولاده، وتقليل الأضرار النفسية التي قد تعرضوا لها نتيجة الحادثة.









