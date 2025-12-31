قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ماذا تأكل لتغير رائحة جسمك؟.. أطعمة تجعل رائحة العرق أسوأ وأخرى تحسنها فورا

أسماء عبد الحفيظ

يعتقد البعض أن رائحة الجسم ترتبط فقط بالعرق أو قلة النظافة، لكن الحقيقة التي تؤكدها الدراسات الطبية أن النظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا في تحديد رائحة الجسم، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. 

ماذا تأكل لتُغيّر رائحة جسمك؟ أطعمة مفاجئة تجعل رائحة العرق أسوأ وأخرى تحسنها فورًا 

بعض الأطعمة تُفرز مركبات كيميائية عبر العرق، وأخرى تؤثر على البكتيريا الموجودة على الجلد، وهي العامل الرئيسي في ظهور الرائحة.

في هذا المقال، نوضح العلاقة بين الطعام ورائحة الجسم، ونكشف عن الأطعمة التي قد تزيد من الرائحة الكريهة، وأخرى تساعد على تحسينها، مع نصائح عملية تناسب أسلوب الحياة اليومي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا تظهر رائحة الجسم من الأساس؟

العرق في حد ذاته عديم الرائحة، لكن عند تفاعله مع البكتيريا الموجودة على الجلد، تتحلل البروتينات والدهون وتنتج مركبات ذات رائحة قوية.
وهنا يأتي دور الطعام، إذ إن بعض الأطعمة تغيّر تركيب العرق نفسه أو تزيد من نشاط البكتيريا.

أطعمة تجعل رائحة الجسم أسوأ دون أن تشعر

1. الثوم والبصل

يحتويان على مركبات الكبريت التي تُمتص في الدم وتخرج عبر العرق والنفس، ما يسبب رائحة قوية قد تستمر لساعات طويلة.

2. اللحوم الحمراء

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يؤدي إلى زيادة رائحة الجسم، لأن البروتينات الحيوانية تتحلل ببطء وتُنتج مركبات ذات رائحة نفاذة عند خروجها مع العرق.

3. التوابل الحارة

الكاري، الكمون، والفلفل الحار تحفز الغدد العرقية، وتزيد من إفراز مركبات عطرية قوية تظهر في رائحة الجسم.

4. الكحول

يتحول جزء من الكحول إلى حمض أسيتيك ويخرج عبر العرق والتنفس، مما يسبب رائحة غير محببة خاصة مع التعرق.

5. السكريات والوجبات السريعة

النظام الغذائي الغني بالسكر يغذي البكتيريا الضارة على الجلد، مما يزيد من احتمالية ظهور رائحة العرق الكريهة.

أطعمة تساعد على تحسين رائحة الجسم

1. الخضروات الورقية

مثل السبانخ والخس والبقدونس، فهي غنية بالكلوروفيل الذي يساعد على تنقية الجسم وتقليل الروائح غير المرغوب فيها.

2. الفواكه الطازجة

التفاح، البرتقال، والفراولة تساعد على تحسين الهضم وتقليل السموم، ما ينعكس إيجابيًا على رائحة الجسم.

3. الزبادي

يحتوي على البروبيوتيك التي تقلل من البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي، وبالتالي تقلل الروائح الناتجة عنها.

4. الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل البكتيريا المسببة للرائحة سواء في الفم أو الجسم.

5. الماء

شرب كميات كافية من الماء يساعد على طرد السموم وتقليل تركيز المركبات ذات الرائحة في العرق.

هل النظام الغذائي وحده كافٍ؟

رغم أن الطعام عامل مهم، إلا أن رائحة الجسم تتأثر أيضًا بـ:

  • التغيرات الهرمونية
  • مستوى التوتر
  • نوع الملابس
  • الحالة الصحية العامة

لكن تحسين النظام الغذائي يُعد خطوة أساسية وفعالة في السيطرة على الرائحة دون الاعتماد المفرط على مزيلات العرق.

نصائح سريعة لتقليل رائحة الجسم من خلال الطعام

  • قلل من الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة
  • ركز على الخضروات والفواكه الطازجة
  • اشرب 2–3 لترات ماء يوميًا
  • لا تُفرط في التوابل واللحوم
  • راقب تأثير كل طعام على جسمك
ماذا تأكل لتُغيّر رائحة جسمك أطعمة رائحة جسمك رائحة العرق نظامك الغذائي كيف يمكن لنظامك الغذائي أن يؤثر على رائحة جسمك ماذا تأكل لتُغيّر رائحة جسمك أطعمة مفاجئة تجعل رائحة العرق أسوأ وأخرى تحسنها فورًا لماذا تظهر رائحة الجسم من الأساس أطعمة تجعل رائحة الجسم أسوأ دون أن تشعر أطعمة تساعد على تحسين رائحة الجسم هل النظام الغذائي وحده كافٍ رائحة الجسم اللحوم الحمراء الإفراط البروتينات الحيوانية التوابل الحارة الأطعمة المصنعة الدهون المشبعة البروبيوتيك الجهاز الهضمي

ماذا تأكل لتغير رائحة جسمك؟.. أطعمة تجعل رائحة العرق أسوأ وأخرى تحسنها فورا

رائحة الجسم
رائحة الجسم
رائحة الجسم

