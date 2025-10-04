قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
بالصور

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

آية التيجي

تُعد رائحة الجسم الكريهة من أكثر المشكلات المحرجة التي يواجهها الكثير من الأشخاص، خاصة في فصل الصيف أو مع ضغوط الحياة اليومية. 

ولا يقتصر السبب على قلة النظافة فحسب، بل قد يكون إشارة إلى اضطرابات صحية داخلية أو خلل في نشاط الغدد العرقية.

في هذا التقرير نستعرض أسباب رائحة الجسم الكريهة وطرق علاجها وفقًا لما جاء في موقع Cleveland Clinic، وMedical News Today، وHarvard Health، وتشمل :

ـ تفاعل العرق مع البكتيريا الجلدية:
العرق نفسه بلا رائحة، لكن عندما يختلط مع البكتيريا الموجودة على الجلد، تنتج مركبات تُسبب رائحة مزعجة، خصوصًا في مناطق الإبطين والفخذين.

ـ النظام الغذائي:
الأطعمة الغنية بالكبريت مثل الثوم والبصل، إلى جانب اللحوم الحمراء والكاري، تُزيد من إنتاج الروائح القوية في العرق.

ـ قلة النظافة الشخصية:
تأخر الاستحمام وتراكم العرق والجلد الميت يوفر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا المسببة للرائحة.

ـ فرط التعرق (Hyperhidrosis):
زيادة إفراز العرق بشكل مفرط يؤدي إلى زيادة نشاط البكتيريا.

ـ العدوى الجلدية أو الفطرية:
بعض الالتهابات الجلدية قد تُصدر روائح مميزة، خصوصًا في المناطق المغلقة والرطبة.

ـ الأمراض الأيضية أو المزمنة:
أمراض مثل الكبد، الكلى، أو السكري قد تُسبب تغيرًا في رائحة الجسم، كما أن اضطرابات نادرة مثل Trimethylaminuria تُنتج رائحة أشبه بالسمك.

طرق علاج رائحة الجسم الكريهة

ـ الاستحمام المنتظم بصابون مضاد للبكتيريا:
يساعد على إزالة العرق والبكتيريا، ويُفضل تجفيف الجسم جيدًا بعد الغسل.

ـ استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق:
تقلل من إفراز العرق وتمنع نمو البكتيريا المسببة للرائحة.

ـ حقن البوتوكس لعلاج فرط التعرق:
أثبتت فعاليتها في تقليل نشاط الغدد العرقية خاصة تحت الإبطين.

ـ إزالة الشعر الزائد:
الشعر يحتفظ بالعرق لفترة أطول، مما يساعد على نمو البكتيريا.

ـ تعديل النظام الغذائي:
تقليل الأطعمة التي تُسبب رائحة قوية، مع شرب كميات كافية من الماء لتخفيف تركيز المركبات المسببة للرائحة.

ـ علاج الأمراض المسببة:
في حال كانت الرائحة نتيجة مشكلة صحية داخلية، يجب استشارة الطبيب المختص لتحديد العلاج المناسب.

نصائح إضافية لتقليل رائحة الجسم

ـ ارتداء ملابس قطنية تسمح بمرور الهواء.

ـ تغيير الملابس يوميًا خاصة في فصل الصيف.

ـ استخدام الخل الطبيعي أو بيكربونات الصودا كمطهر طبيعي عند اللزوم.

ـ تناول أطعمة غنية بالكلوروفيل مثل البقدونس والسبانخ للمساعدة على تنقية الجسم من الداخل.

رائحة الجسم الكريهة علاج رائحة العرق أسباب رائحة الجسم فرط التعرق النظافة الشخصية البكتيريا الجلدية

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

