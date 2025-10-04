ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

تُعد رائحة الجسم الكريهة من أكثر المشكلات المحرجة التي يواجهها الكثير من الأشخاص، خاصة في فصل الصيف أو مع ضغوط الحياة اليومية.

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

ولا يقتصر السبب على قلة النظافة فحسب، بل قد يكون إشارة إلى اضطرابات صحية داخلية أو خلل في نشاط الغدد العرقية.

في هذا التقرير نستعرض أسباب رائحة الجسم الكريهة وطرق علاجها وفقًا لما جاء في موقع Cleveland Clinic، وMedical News Today، وHarvard Health، وتشمل :

ـ تفاعل العرق مع البكتيريا الجلدية:

العرق نفسه بلا رائحة، لكن عندما يختلط مع البكتيريا الموجودة على الجلد، تنتج مركبات تُسبب رائحة مزعجة، خصوصًا في مناطق الإبطين والفخذين.

ـ النظام الغذائي:

الأطعمة الغنية بالكبريت مثل الثوم والبصل، إلى جانب اللحوم الحمراء والكاري، تُزيد من إنتاج الروائح القوية في العرق.

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

ـ قلة النظافة الشخصية:

تأخر الاستحمام وتراكم العرق والجلد الميت يوفر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا المسببة للرائحة.

ـ فرط التعرق (Hyperhidrosis):

زيادة إفراز العرق بشكل مفرط يؤدي إلى زيادة نشاط البكتيريا.

ـ العدوى الجلدية أو الفطرية:

بعض الالتهابات الجلدية قد تُصدر روائح مميزة، خصوصًا في المناطق المغلقة والرطبة.

ـ الأمراض الأيضية أو المزمنة:

أمراض مثل الكبد، الكلى، أو السكري قد تُسبب تغيرًا في رائحة الجسم، كما أن اضطرابات نادرة مثل Trimethylaminuria تُنتج رائحة أشبه بالسمك.

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

طرق علاج رائحة الجسم الكريهة

ـ الاستحمام المنتظم بصابون مضاد للبكتيريا:

يساعد على إزالة العرق والبكتيريا، ويُفضل تجفيف الجسم جيدًا بعد الغسل.

ـ استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق:

تقلل من إفراز العرق وتمنع نمو البكتيريا المسببة للرائحة.

ـ حقن البوتوكس لعلاج فرط التعرق:

أثبتت فعاليتها في تقليل نشاط الغدد العرقية خاصة تحت الإبطين.

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

ـ إزالة الشعر الزائد:

الشعر يحتفظ بالعرق لفترة أطول، مما يساعد على نمو البكتيريا.

ـ تعديل النظام الغذائي:

تقليل الأطعمة التي تُسبب رائحة قوية، مع شرب كميات كافية من الماء لتخفيف تركيز المركبات المسببة للرائحة.

ـ علاج الأمراض المسببة:

في حال كانت الرائحة نتيجة مشكلة صحية داخلية، يجب استشارة الطبيب المختص لتحديد العلاج المناسب.

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

نصائح إضافية لتقليل رائحة الجسم

ـ ارتداء ملابس قطنية تسمح بمرور الهواء.

ـ تغيير الملابس يوميًا خاصة في فصل الصيف.

ـ استخدام الخل الطبيعي أو بيكربونات الصودا كمطهر طبيعي عند اللزوم.

ـ تناول أطعمة غنية بالكلوروفيل مثل البقدونس والسبانخ للمساعدة على تنقية الجسم من الداخل.