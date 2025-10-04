علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

تُعد فطريات الفم أو ما يُعرف بـ Oral Thrush من أكثر المشكلات المزعجة التي تصيب الفم واللسان، وتنتج غالبًا عن زيادة نمو فطر كانديدا ألفيكانز.

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ورغم أن الأدوية الطبية تُعتبر الحل الأسرع، إلا أن العديد من الطرق الطبيعية الآمنة يمكن أن تساعد في تهدئة الأعراض وتقليل نمو الفطريات، خاصة في المراحل الخفيفة من العدوى، وفثا لما نشر في موقع Healthline، وهي :

ـ المضمضة بماء وملح:

ينصح الخبراء بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ والمضمضة به عدة مرات يوميًا، إذ يمتلك الملح خصائص مطهّرة تساعد في تقليل التهيج وعدد الفطريات.

ـ صودا الخبز (Baking Soda):

تساعد في تعديل حموضة الفم وجعل البيئة أقل ملاءمة لنمو الفطريات. تُستخدم عبر إذابة نصف ملعقة في كوب ماء دافئ والمضمضة مرتين يوميًا.

ـ الزبادي الطبيعي: (Probiotic Yogurt):

تناول الزبادي غير المحلى الغني بالبروبيوتيك يساعد على إعادة توازن البكتيريا في الفم ومحاربة الفطريات بشكل طبيعي.

ـ خل التفاح (Apple Cider Vinegar):

إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح الطبيعي إلى كوب ماء واستخدامه كغسول للفم قد يحد من انتشار الفطريات، لكن يجب تجنّب استخدامه مركزًا لتفادي تهيج اللثة.

ـ الكركم (Turmeric):

يحتوي على مادة الكركمين المضادة للفطريات والالتهابات، ويمكن استخدامه كمضمضة خفيفة أو إضافته إلى الحليب الدافئ (المعروف باسم الحليب الذهبي).

ـ زيت القرنفل (Clove Oil):

يمتلك مادة “يوجينول” الفعالة في مقاومة الفطريات، ويمكن تخفيف قطرة واحدة في كوب ماء دافئ والمضمضة بها.

ـ زيت الأوريجانو (Oregano Oil):

أثبتت الدراسات المخبرية أن له خصائص مضادة للفطريات، ويمكن استخدامه بعد تخفيفه بالماء كمضمضة خفيفة.

ـ زيت شجرة الشاي (Tea Tree Oil):

يمتاز بقدرته على مقاومة البكتيريا والفطريات، لكن يجب تخفيفه جيدًا قبل الاستخدام لتجنّب تهيج الفم.

ـ تعديل النظام الغذائي:

ينصح الأطباء بتقليل تناول السكريات والنشويات المكررة لأنها تغذي الفطريات، مع الإكثار من شرب الماء والخضروات الطازجة.

ـ المضمضة بزيت جوز الهند (Oil Pulling):

من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا، حيث تُستخدم ملعقة من زيت جوز الهند في الفم لمدة 10-15 دقيقة يوميًا للمساعدة في تقليل البكتيريا والفطريات.

نصائح وتحذيرات لتجنب فطريات الفم

ـ يُفضل اللجوء إلى الطبيب إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوع أو زادت شدتها.

ـ لا يُنصح باستخدام الزيوت العطرية المركزة مباشرة على الفم.

ـ يجب تنظيف فرشاة الأسنان والأدوات الفموية بانتظام لتجنب العدوى المتكررة.

ـ أصحاب المناعة الضعيفة أو مرضى السكري يجب أن يتابعوا الحالة مع طبيب مختص.