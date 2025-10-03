مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

في مشهد استثنائي من غابات جنوب الهند، التقط المصور المحترف شاز جونج صورة نادرة تُبرز العلاقة المدهشة بين الفيلة وطائر المينا، حيث ظهر فيل ضخم وسط الضباب بينما يقف طائر صغير على أحد أنيابه وكأنه يحدق في عينيه، ليبدو المشهد وكأنه حوار صامت بين عملاق الغابة اللطيف ورفيقه الصغير.

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

يُعتبر طائر المينا من عائلة الزرزور، ويشتهر بعلاقته التكافلية مع الفيلة، إذ يقوم بتنظيف جلدها من الطفيليات والقمل مقابل حصوله على الغذاء. هذه العلاقة لا تحافظ فقط على صحة الفيل، بل تكشف جانبًا رائعًا من التعاون بين الأنواع المختلفة في الطبيعة.

وبفضل مهارة شاز جونج في توثيق الحياة البرية، أتيح للعالم أن يشاهد هذه الصداقة الطبيعية النادرة التي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، وفقا لما نشر في موقع my modern met.

شاز جونج وتجارب توثيق الحياة البرية

ورصدت عدسات المصور الشهير جونج، المعروف النمور والفهود، أوضح أن الغابة مليئة بتفاعلات مذهلة بين الكائنات. ومن أبرز ما رصده العلاقة بين القرود والغزلان، حيث يُلقي القرد الطعام من الأشجار للغزلان، بينما تقوم الأخيرة بدور الحارس عبر رصد الحيوانات المفترسة، وهو تعاون يحفظ حياة الطرفين.

طائر المينا

دروس للبشر من الطبيعة

ويؤكد جونج أن هذه العلاقات التكافلية تحمل رسائل للبشرية، فكما تحافظ الكائنات على التوازن البيئي من خلال التعاون، يجب على الإنسان أن يعيد التفكير في علاقته بالكوكب.

ويضيف أن الطبيعة ليست مجرد مشهد خارجي، بل نظام مترابط، بدءًا من النمل الذي ينشر البذور ويحافظ على النظام البيئي، وصولاً إلى التوازن بين الحيوانات والنباتات.