محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
بالصور

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
آية التيجي

في مشهد استثنائي من غابات جنوب الهند، التقط المصور المحترف شاز جونج صورة نادرة تُبرز العلاقة المدهشة بين الفيلة وطائر المينا، حيث ظهر فيل ضخم وسط الضباب بينما يقف طائر صغير على أحد أنيابه وكأنه يحدق في عينيه، ليبدو المشهد وكأنه حوار صامت بين عملاق الغابة اللطيف ورفيقه الصغير.

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

يُعتبر طائر المينا من عائلة الزرزور، ويشتهر بعلاقته التكافلية مع الفيلة، إذ يقوم بتنظيف جلدها من الطفيليات والقمل مقابل حصوله على الغذاء. هذه العلاقة لا تحافظ فقط على صحة الفيل، بل تكشف جانبًا رائعًا من التعاون بين الأنواع المختلفة في الطبيعة.

وبفضل مهارة شاز جونج في توثيق الحياة البرية، أتيح للعالم أن يشاهد هذه الصداقة الطبيعية النادرة التي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، وفقا لما نشر في موقع my modern met.

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

شاز جونج وتجارب توثيق الحياة البرية

ورصدت عدسات المصور الشهير جونج، المعروف النمور والفهود، أوضح أن الغابة مليئة بتفاعلات مذهلة بين الكائنات. ومن أبرز ما رصده العلاقة بين القرود والغزلان، حيث يُلقي القرد الطعام من الأشجار للغزلان، بينما تقوم الأخيرة بدور الحارس عبر رصد الحيوانات المفترسة، وهو تعاون يحفظ حياة الطرفين.

طائر المينا

دروس للبشر من الطبيعة

ويؤكد جونج أن هذه العلاقات التكافلية تحمل رسائل للبشرية، فكما تحافظ الكائنات على التوازن البيئي من خلال التعاون، يجب على الإنسان أن يعيد التفكير في علاقته بالكوكب.

ويضيف أن الطبيعة ليست مجرد مشهد خارجي، بل نظام مترابط، بدءًا من النمل الذي ينشر البذور ويحافظ على النظام البيئي، وصولاً إلى التوازن بين الحيوانات والنباتات.

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
أضرار المشمش المجفف
أخبار السيارات
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
