الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟

خضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، يوم الاثنين للمحاكمة أمام محكمة نيويورك بعد اعتقاله في كراكاس أمس الأول السبت خلال عملية عسكرية أمريكية.

مادورو وزوجته في محكمة نيويورك

وخلال المحاكمة ارتدى مادورو بنطالًا كاكي اللون، وهو الزي الرسمي للسجن، وقميصًا أزرق قصير الأكمام فوق قميص برتقالي، ووجّه التحية عدة مرات وهو ينظر إلى الصحفيين الجالسين في قاعة هيئة المحلفين، قبل أن يلتفت إلى الحضور الغفير في قاعة المحكمة.

حرصًا منه على احترام آداب المحكمة طوال الجلسة، دوّن مادورو ملاحظات كثيرة، وأصرّ مرارًا على ادعائه بأنه اختُطف بشكل غير قانوني.

وكان من بين الحضور في قاعة المحكمة عملاء من إدارة مكافحة المخدرات، والعميل الخاص المسؤول عن قسم نيويورك في الإدارة، فرانك تارنتينو.

وطلب الرئيس الفنزويلي وزوجته، يوم الاثنين المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا.

وخضع مادورو وزوجته للمحاكمة أمام محكمة نيويورك، ووجهت له أربعة تهم هي ممارسة الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح والكوكايين.

ورفض مادورو وزوجته الاتهامات وطلبا المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، وقال الرئيس الفنزويلي أمام القاضي إنه لم يقرأ لائحة الاتهام وأنه ما زال رئيسا لبلاده وتم اختطافه من منزله.