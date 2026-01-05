الولايات المتحدة تدرس إعادة فتح سفارتها المغلقة في كاراكاس

أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن إدارة ترامب تُعدّ خططًا أولية لإعادة فتح السفارة الأمريكية في فنزويلا عقب الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

فتح السفارة الأمريكية في فنزويلا

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مداولات الإدارة الداخلية، إن الاستعدادات الأولية "لإتاحة إعادة فتح" السفارة في كاراكاس قد بدأت في حال قرر الرئيس دونالد ترامب إعادة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى البلاد، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

وحذر المسؤول، مع ذلك، من أنه لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن استئناف العمليات في السفارة، التي أُغلقت عام ٢٠١٩ خلال ولاية ترامب الأولى. وتتطلب إعادة فتح سفارة مغلقة قدرًا كبيرًا من الترتيبات اللوجستية والأمنية وتوفير الكوادر، وهو ما قد يستغرق شهورًا.