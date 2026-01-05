شكرا لمصر.. وزيرة خارجية فلسطين عن تخرج 187 طبيبا في جامعة الإسكندرية: هم أملنا ومستقبلنا

وجهت وزيرة خارجية فلسطين الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، الشكر والتقدير العميق لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، على ما تقدمه لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الدكتورة فارسين اغابكيان شاهين- في بيان صادر عن القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بمناسبة استقبال القنصلية لخريجي كلية الطب جامعة الإسكندرية (الدفعة 84) من أبناء قطاع غزة، والبالغ عددهم 176- أن هؤلاء الخريجين هم فخر دولتهم فلسطين، وأملها ومستقبلها خلال المرحلة القادمة في ظل الظروف التى يمر بها الشعب الفلسطيني.

وقالت إن هذا الإنجاز هو انتصار للإرادة الفلسطينية، في ظل الظروف الصعبة على قطاع غزة، ورسالة إلى العالم بأن شعبنا يصنع الحياة من قلب الموت، وأنه لا فرق بين أبناء الشعب الفلسطيني من جميع أنحاء الوطن.

وأكدت أن ما قام به هؤلاء الطلاب، في ظل حرب الإبادة والإغلاق الكامل للمعابر من قبل الاحتلال؛ هو في حد ذاته تفوقا وإنجازا.

من جهته، أكد القنصل العام لفلسطين بالإسكندرية محمد شقورة، أن القنصلية هي "بيت الكل الفلسطيني" وأنها تسعى لتكون العائلة البديلة لأبنائها الطلاب في هذه اللحظات الفارقة.

وأشاد بتفوق أبناء الشعب الفلسطيني خريجي الدفعة 84، والبالغ عددهم 176 من أرجاء الوطن كافة.