مادورو وزوجته يطلبان المساعدة من سفارة فنزويلا في نيويورك

طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، اليوم الإثنين، المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا في نيويورك.

وخضع مادورو وزوجته للمحاكمة أمام محكمة نيويورك، ووجهت له 4 تهم هي ممارسة الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح والكوكايين.

ورفض مادورو وزوجته الاتهامات وطلبا المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، وقال الرئيس الفنزويلي أمام القاضي إنه لم يقرأ لائحة الاتهام وأنه ما زال رئيسا لبلاده وتم اختطافه من منزله.

وأكد مادورو أمام محكمة نيويورك،: "أنا بريء، وغير مذنب، ورجل شريف".

وفي نفس السياق، قالت زوجة الرئيس الفنزويلي سيليا فلوريس- خلال مثولها أمام محكمة نيويورك بصحبة زوجها نيكولاس مادورو- بالإسبانية، عبر مترجم: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا"، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.