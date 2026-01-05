رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية تضافر الجهود لاستكمال متطلبات الاستحقاقات الدستورية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الاثنين/، أهمية تضافر الجهود لاستكمال متطلبات الاستحقاقات الدستورية.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، اليوم /الاثنين/، وفد حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف البيان، أنه جرى، خلال اللقاء، مناقشة أبرز المستجدات والأوضاع العامة في البلد، والتأكيد على ضرورة استكمال عملية البناء والتنمية والنهضة الاقتصادية، وحماية المصالح العليا لأبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد أيضا التأكيد على أهمية توحيد الصف الوطني وتضافر جميع الجهود لاستكمال متطلبات الاستحقاقات الدستورية وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وبما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتلبية تطلعات المواطنين.

