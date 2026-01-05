الأخوان رودريجيز يحكمان البلاد.. شقيق نائبة مادورو يتولى رئاسة البرلمان الفنزويلي

انتخب البرلمان الفنزويلي يوم الاثنين خورخي رودريجيز، شقيق ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي التي تولت الرئاسة بعد اعتقال نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية يوم السبت.

البرلمان في فنزويلا

وأعاد النواب انتخابه لرئاسة البرلمان يوم الاثنين بأغلبية ساحقة، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وبهذا، يسيطر الأخوان رودريطيز على السلطتين التنفيذية والتشريعية في فنزويلا.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، حدثت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو النبذة التعريفية لحسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي "إكس".

وكتبت نائبة مادورو في تعريفها على "إكس": "نائبة الرئيس التنفيذي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، مع الرئيس نيكولاس مادورو على خطى بوليفار وتشافيز".

جلسة محاكمة مادورو

أعلنت محكمة نيويورك، أن موعد محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ستكون في 17 مارس المقبل، حيث يحاكم في 4 تهم؛ بعد اعتقاله، السبت، خلال عملية عسكرية أمريكية في كراكاس.

ومَثُلَ الرئيس الفنزويلي أمام محكمة نيويورك، في وقت سابق من اليوم الإثنين، ووجهت له 4 تهم، هي “تهريب المخدرات، الإرهاب، التآمر لتهريب الكوكايين، حيازة أسلحة رشاشة وأجهزة متفجرة”.

وأكد مادورو أمام محكمة نيويورك،: "أنا بريء، وغير مذنب، ورجل شريف".

السيدة الأولى لفنزويلا

وفي نفس السياق، قالت زوجة الرئيس الفنزويلي سيليا فلوريس- خلال مثولها أمام محكمة نيويورك بصحبة زوجها نيكولاس مادورو- بالإسبانية، عبر مترجم: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا"، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.