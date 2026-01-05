مادورو عند مغادرته المحكمة: أنا أسير حرب

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء محاكمته في نيويورك ، “انا أسير حرب”.

كما دافع مادورو عن نفسه ، قائلا : "أنا بريء. أنا رجل محترم، ما زلت رئيسًا لبلدي"، هكذا جادل.

كما حاول مادورو أيضاً تقديم وصف مفصل لعملية أسره من فنزويلا، لكن هيلرستين قاطعه وقال إنه سيكون هناك وقت له لعرض قضيته لاحقاً.

كما أنكرت زوجة مادورو، سيليا فلوريس، التهم الثلاث الموجهة إليها.

كما أعلنت محكمة نيويورك، أن موعد محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ستكون في 17 مارس المقبل، حيث يحاكم في 4 تهم؛ بعد اعتقاله، السبت، خلال عملية عسكرية أمريكية في كراكاس.

جلسة محاكمة مادورو

ومَثُلَ الرئيس الفنزويلي أمام محكمة نيويورك، في وقت سابق من اليوم الإثنين، ووجهت له 4 تهم، هي “تهريب المخدرات، الإرهاب، التآمر لتهريب الكوكايين، حيازة أسلحة رشاشة وأجهزة متفجرة”.

وأكد مادورو أمام محكمة نيويورك،: "أنا بريء، وغير مذنب، ورجل شريف".

السيدة الأولى لفنزويلا

وفي نفس السياق، قالت زوجة الرئيس الفنزويلي سيليا فلوريس- خلال مثولها أمام محكمة نيويورك بصحبة زوجها نيكولاس مادورو- بالإسبانية، عبر مترجم: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا"، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.