زوجة مادورو أمام محكمة نيويورك: أنا السيدة الأولى لفنزويلا ولست مذنبة

أكدت زوجة الرئيس الفنزويلي سيليا فلوريس، أنها السيدة الأولى لفنزويلا، خلال مثولها أمام محكمة نيويورك بصحبة زوجها نيكولاس مادورو، الذي اعتقل السبت الماضي خلال عملية عسكرية أمريكية في العاصمة كاراكاس.

السيدة الأولى لفنزويلا

وقالت سيليا فلوريس زوجة مادورو بالإسبانية، عبر مترجم: "أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وعندما طُلب منها الإدلاء بإفادتها، أجابت: "غير مذنبة. بريئة تمامًا".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، انتقد نيكولاس مادورو غيرا، نجل مادورو وعضو الكونجرس الفنزويلي، إدارة ترامب بشدة يوم الاثنين، محذرًا من أن اعتقال والده في عملية أمريكية قد يُشكل سابقة خطيرة على الصعيد العالمي.

أول تصريح لنجل مادورو

يأتي هذا الخطاب، الذي ألقاه أمام البرلمان الفنزويلي، وهو أول ظهور له منذ تصعيد يوم السبت، في وقتٍ تضغط فيه إدارة ترامب على الحكومة الفنزويلية لتتماشى مع رؤيتها للدولة الغنية بالنفط.

طالب مادورو جيرا، المعروف أيضًا باسم "نيكولاسيتو"، السلطات الأمريكية بإعادة والديه، ودعا إلى تقديم الدعم الدولي.

كما استنكر مادورو جيرا ورود اسمه في لائحة الاتهام التي صدرت في نيويورك بحق والديه، حيث ذُكر اسمه كمتآمر.

قال مادورو جيرا: "إذا قبلنا اختطاف رئيس دولة، فلن يكون أي بلد في مأمن. اليوم فنزويلا. وغداً قد يكون أي بلد يرفض الخضوع. هذه ليست مشكلة إقليمية، بل هي تهديد مباشر للاستقرار السياسي العالمي".