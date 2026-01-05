قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع ترقّب تطورات الأوضاع في فنزويلا

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع، مع تفاعل الأسواق العالمية مع الإطاحة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد الولايات المتحدة.
وسجّل المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600 ارتفاعًا بنحو 0.9% عند جرس الإغلاق في لندن، مع صعود معظم البورصات الرئيسية، في حين جاءت تحركات القطاعات متباينة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وتفاعلت الأسواق المالية العالمية وأسواق النفط مع التطورات الدراماتيكية في فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية قبل إلقاء القبض على الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.
وجرى نقل مادورو وفلوريس إلى نيويورك عقب العملية التي نُفذت يوم السبت، حيث وُجهت إليهما اتهامات تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وكانت أسهم شركات الدفاع الأوروبية من أبرز الرابحين في التعاملات المبكرة، إذ قفز سهم راينميتال بنسبة 9.3%، وارتفع سهم هينسولد بنحو 8.2%، بينما صعد رينك بنسبة 8%، وزاد سهم ليوناردو 6.3%. وارتفع مؤشر الطيران والدفاع الأوروبي لأعلى مستوى له منذ 3 أكتوبر، محققًا مكاسب بنحو 4%.
ومن بين الأسهم الأخرى البارزة، قفز سهم شركة VAT Group السويسرية المتخصصة في الصمامات الصناعية بنسبة 12.1%، متصدرًا مكاسب مؤشر ستوكس 600 بنهاية الجلسة. كما ارتفع سهم شركة جونسون ماثي البريطانية المتخصصة في المنتجات الكيميائية والأدوية الفعالة وتقنيات البطاريات بنسبة 5.4%.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كان اليوم هادئًا في أوروبا، إذ لم تصدر سوى بيانات البطالة في إسبانيا.
جلان/ع م م

