من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
برلمان

اليوم.. صحة النواب تناقش المشكلات والأزمات التي تواجه هيئة الدواء

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور نبيل باشا، اجتماعا اليوم ، لمناقشة وعرض كل المشكلات والأزمات التي تواجه هيئة الدواء المصرية على جميع الأصعدة، ورؤية الهيئة في سبل ووسائل حل تلك المشكلات والأزمات وكيفية التعامل معها، وذلك بحضور الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية. 

وتناقش لجنة الشئون الصحية طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد جبيلي، بشأن أزمة مرضي أمراض الدم في مدينة الواحات البحرية والنقص الحاد في أدوية أمراض الدم وعلى رأسها عقار الهيدرا بما يهدد حياة المرضي.

 كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب نبيل العطار، بشأن معاناة المستشفيات العامة، والوحدات الصحية وعيادات التأمين الصحي بمراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. 

ويتناول الاجتماع أيضاً مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة عبير عيسوي داوود، بشأن خطورة انتشار ظاهرة بيع الأدوية خارج المنظومة الدوائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر قنوات تليفزيونية تجارية. 

كما يتناول الاجتماع مناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إيرين سعيد، فريدي البياضي، سارة النحاس، نيفين إسكندر، أحمد بلال البرلسي، بشأن قرار هيئة الدواء الخاص بمنح تراخيص لتركيب التركيبات العقيمة والخطرة ومخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وما تضمنه من فرض رسوم مالية جديدة على الصيادلة مقابل تقديم طلب الترخيص وإصداره وتجديده.

