اقتراحات برلمانية لمضاعفة صادرات مصر الدوائية للدول الأفريقية

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن النجاحات الكبيرة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعادة العلاقات القوية والاستراتيجية بين مصر ومختلف دول القارة السمراء تمثل فرصة تاريخية يجب استثمارها اقتصاديًا وصناعيًا، خاصة في ملف التبادل التجاري وتوسيع الصادرات المصرية، وعلى رأسها صادرات الدواء.

وأشار إلى أن التحرك السياسي والدبلوماسي المصري في أفريقيا خلال السنوات الماضية أعاد لمصر مكانتها الطبيعية داخل القارة، وفتح أبوابًا واسعة للتعاون، إلا أن الحكومة – حتى الآن – لم تستثمر هذه الأرضية الصلبة بالشكل الكافي لتعظيم الصادرات المصرية، مؤكدًا أن الوقت حان لتحويل الزخم السياسي إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.

وشدد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم على أن الدواء المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الأفريقية لجودته وتنافسية أسعاره، وهو ما يجعله أحد أهم القطاعات القادرة على قيادة طفرة حقيقية في الصادرات، إذا توفرت آليات تحرك فعّالة وسريعة.

وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد سليم 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لمضاعفة الصادرات المصرية خاصة الدوائية وهى :

أولاً: إنشاء مراكز توزيع ولوجستيات مصرية دائمة داخل عدد من الدول الأفريقية المحورية لتسهيل وصول المنتجات وتقليل تكلفة الشحن.

ثانيًا: تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية وتذليل أي معوقات جمركية أو إجرائية تعطل نفاذ الدواء المصري.

ثالثًا: تقديم حوافز تصديرية إضافية للشركات الدوائية التي تفتح أسواقًا جديدة داخل القارة.



رابعًا: تنظيم بعثات تجارية وطبية متخصصة بشكل دوري لعرض المنتجات المصرية وبناء شراكات مباشرة مع الحكومات الأفريقية.

خامسًا: دعم تسجيل الدواء المصري سريعًا داخل الدول الأفريقية عبر آلية حكومية موحدة تختصر الوقت والإجراءات.

وأكد أن التعاون الجاد مع الدول الأفريقية سيحقق للاقتصاد الوطني العديد من المكاسب الاستراتيجية والواضحة وفى

مقدمتها مضاعفة موارد النقد الأجنبي وتقليل الضغط على العملة وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي وزيادة الطاقة التشغيلية للمصانع المصرية وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية إضافة إلى تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز صناعي ودوائي رئيسي في القارة.

واختتم الدكتور محمد سليم تصريحاته برسالة حاسمة قائلاً : “ القارة الأفريقية ليست مجرد عمق استراتيجي لمصر، بل هي سوق واعدة تنتظر تحركًا اقتصاديًا قويًا. إذا أحسنّا استثمار العلاقات السياسية التي أرساها الرئيس، يمكننا أن نجعل من الصادرات المصرية – وفي مقدمتها الدواء – قاطرة حقيقية للنمو، ونحوّل أفريقيا إلى شريك تنموي دائم يعزز قوة الاقتصاد المصري ويكرّس ريادته داخل القارة.”