أخبار العالم

المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة: واشنطن ستدير فنزويلا بعد مادورو

مايك والتز
مايك والتز
قسم الخارجي

أكد المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ، يوم الاثنين، أن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان "عملية إنفاذ قانون"، مشددًا على أن الولايات المتحدة "لا تحتل أي دولة".

الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا

ووصف المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا بأنها "عملية إنفاذ قانون دقيقة نفذها الجيش الأمريكي ضد اثنين من الهاربين من العدالة الأمريكية: تاجر المخدرات الإرهابي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس".

وأبلغ والتز اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي أن مادورو "مسؤول عن الهجمات على الشعب الأمريكي، وعن زعزعة استقرار نصف الكرة الغربي، وقمع الشعب الفنزويلي بشكل غير شرعي".

وقال المبعوث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الذي صرح السبت الماضي بأن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا حتى يتم ضمان "انتقال آمن وسليم وحكيم" للسلطة - "أعطى الدبلوماسية فرصة"، والتي زعم أن مادورو أخفق في استغلالها.

وقال والتز: "ترغب الولايات المتحدة في مستقبل أفضل لفنزويلا. ونعتقد أن مستقبلاً أفضل لشعب فنزويلا وشعوب المنطقة والعالم يكمن في استقرار المنطقة وجعل الحي الذي نعيش فيه مكاناً أفضل وأكثر أماناً".

روسيا تطالب بالإفراج عن مادورو

في نفس السياق، دعا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا يوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، محذراً من أن تصرفات واشنطن قد تُمهد لعهد جديد من الاستعمار والإمبريالية.

وقال فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن الاعتداء على زعيم فنزويلا... بات نذيراً بالعودة إلى عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية بالقوة"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن.

وأدانت روسيا "العدوان المسلح الأمريكي على فنزويلا"، ودعت واشنطن إلى "الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب شرعياً لدولة مستقلة وزوجته"، سيليا فلوريس.

وأضاف نيبينزيا: "إن واشنطن تُعزز زخم الاستعمار الجديد والإمبريالية، اللذين أدانتهما ورفضتهما شعوب هذه المنطقة ودول الجنوب العالمي مراراً وتكراراً وبشكل قاطع... لقد دق ناقوس الخطر في جميع أنحاء المنطقة، مُعلناً بدء حقبة جديدة من الاستعمار والإمبريالية في كل دولة من دول نصف الكرة الغربي". 

وقال المندوب الروسي : "إن أولئك الذين، في ظروف أخرى، يثورون غضباً ويطالبون الآخرين باحترام ميثاق الأمم المتحدة، يبدون اليوم منافقين وغير لائقين بشكل خاص"، في إشارة واضحة إلى انتقادات الغرب لروسيا بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
